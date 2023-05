Ces accessoires aimantés améliorent notre cellulaire, tablette et ordinateur

La compagnie Rolling Square propose l’ensemble d’accessoires aimantés, Edge Pro. Ce combo de bande magnétique, lumière et chargeur sans-fil sert à alimenter nos appareils intelligents et coller notre cellulaire ou tablette à l’écran de notre ordinateur de bureau ou portable. Nous pouvons aussi utiliser seulement la barre métallique en tant que support pour notre cellulaire Android ou iPhone compatible avec la technologie MagSafe. Ces supports ne sont pas faits pour la voiture.

Sur notre station de bureau au travail ou à la maison, nous avons souvent une panoplie d’appareils intelligents à notre disposition: un cellulaire Android ou iPhone, une tablette iPad et un ordinateur portable.

C’est bien d’optimiser notre organisation afin d’améliorer notre expérience informatique.

La compagnie Rolling Square a trouvé une manière ingénieuse pour augmenter notre efficacité et notre productivité: les supports aimantés Edge!

Des accessoires aimantés aux multiples fonctions

L’avantage des accessoires aimantés Edge Pro c’est que nous pouvons les utiliser de plusieurs manières avec différents types d’appareils.

L’ensemble contient un support pour nos appareils intelligents, une lumière pour nous éclairer lors de nos appels en visioconférence et un chargeur sans-fil.

Les trois sont aimantés. Il est possible de prendre seulement la barre magnétique Edge pour s’en servir comme support de téléphone.

Il suffit de coller cette barre aimantée à notre cellulaire ou notre tablette. Cette barre en alliage d’aluminium est compatible avec les appareils Android ou iPhone et iPad d’Apple.

Les supports aimantés, la lumière et le chargeur sans-fil peuvent être ajouté à notre écran d’ordinateur de bureau ou notre portable.

Lorsque le combo est installé, nos appareils sont au même niveau que notre écran d’ordinateur sur notre surface de travail.

C’est beaucoup plus ergonomique. C’est également plus simple d’avoir du visuel sur nos appareils afin d’éviter de manquer des informations importantes, des messages textes ou des appels au travail.

Même si nous avons mis nos appareils intelligents en mode silencieux.

La lumière et le chargeur sans-fil sont alimentés avec une connexion USB type-c.

Le chargeur sans-fil Edge est compatible avec la technologie pour iPhone MagSafe (iPhone 12 et plus).

Ainsi que tous les téléphones cellulaires Android supportant la technologie de chargement sans-fil.

Tous ces accessoires Edge Pro peuvent être utilisés de manière indépendante.

Des collants pour assurer la compatibilité

Vos appareils intelligents et votre écran ne sont pas aimantés? Pas de problème!

Des collants viennent avec les accessoires Edge Pro. Au cas où qu’il ne soit pas possible d’utiliser des plaques magnétiques pour ajouter notre cellulaire et notre tablette à notre écran d’ordinateur plat.

L’ensemble Edge Pro à toutes les caractéristiques pour rendre notre moniteur de bureau,nos appareils intelligents (cellulaire et tablette) et notre milieu de travail encore plus ergonomique.

Le prix de tous les accessoires est d’environ 140$. Ce qui est tout de même abordable en prenant en considération ses fonctionnalités.

Que cela soit pour le bureau, le divertissement à la maison ou en télétravail, l’ensemble Edge Pro rendra votre environnement informatique encore plus ergonomique.

La compagnie Rolling Square ont plusieurs produits qui nous facilite la vie au quotidien avec nos appareils intelligents.

