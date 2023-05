Ce VPN populaire et gratuit vole les données personnelles des utilisateurs

Est-ce qu’un VPN gratuit protège vraiment? Voilà une question que plusieurs internautes ne se poseront plus après la découverte d’un chercheur en sécurité informatique concernant le VPN gratuit nommé: SuperVPN. Disponible sur les appareils Android et iOS d’Apple a été téléchargé plus de 100 millions de fois. Le hic, c’est que ce VPN laisse fuiter les données personnelles des utilisateurs.

C’est le chercheur en sécurité informatique Jeremiah Fowler qui a publié un rapport alarmant concernant SuperVPN.

Ce VPN gratuit semble hautement populaire à travers le monde, puisqu’il a été téléchargé plus de 100 millions de fois sur le Play Store et l’App Store.

Seulement, on l’a souvent dit, il vaut toujours mieux éviter les VPN gratuits et celui-ci en est la preuve vivante!

Quels sont les inconvénients de l’utilisation d’un VPN gratuit?

Forcément, une entreprise qui offre un VPN gratuit doit trouver une façon de le financer et dans la plupart des cas, c’est au détriment des utilisateurs.

SuperVPN en est un bon exemple, alors que Jeremiah Fowler a repéré 360 millions de dossiers liés au VPN sur une base de données non protégées. Le poids de tous ces dossiers ferait 133 Go.

Ces dossiers rassemblent plusieurs données et informations personnelles des utilisateurs.

SuperVPN aurait ainsi laissé couler ces informations de leurs utilisateurs:

Adresses IP

Géolocalisation

Adresses courriel

Les liens des sites web visités

Le nom des modèles de téléphone

Les numéros UUID d’identification

Les clés secrètes de déchiffrement

Le type de connexion internet utilisé

Le système d’exploitation de l’appareil

Les enregistrements des serveurs utilisés

Les numéros d’identification des appareils

Les demandes de remboursement des utilisateurs de la version payante

Si on connait moindrement le fonctionnement d’un VPN, on sait que ceci va complètement à l’encontre du principe de ce que devrait offrir un VPN!

Il est là justement l’inconvénient d’utiliser un VPN gratuit, puisqu’on devient essentiellement le produit pour les entreprises derrière ceux-ci.

Dans le cas de SuperVPN, Jeremiah Fowler relate que ce n’est même pas le même nom de développeur selon si on la télécharge sur le Play Store ou l’App Store.

Sur les appareils Android, l’application est identifiée comme étant développée par SuperSoft Tech, alors que sur les appareils iOS d’Apple elle est identifiée comme étant développée par Qingdao Leyou Hudong Network Technology Co.

Les deux entreprises auraient des connexions avec la Chine.

SuperVPN est toujours disponible autant sur le Play Store que l’App Store.

Pourquoi un VPN payant protège mieux?

En optant pour un VPN payant, on réduit les risques de tomber sur une fournisseuse de VPN aux pratiques frauduleuses et mettant à risque nos données personnelles et nos activités en ligne.

Mais encore faut-il quand même choisir un fournisseur de VPN fiable et reconnu.

Les entreprises derrière les meilleurs antivirus sont une option, alors qu’ils offrent tous pour la plupart l’accès à »Virtual private network ». Le seul problème c’est qu’on est souvent limité à un nombre de données par jour, puis il faut débourser des frais supplémentaires pour la version illimitée.

C’est pourquoi il est souvent plus intéressant de se tourner vers des entreprises de VPN spécialisées qui offrent des solutions sécuritaires, rapides et bonifiées de fonctions de sécurité.

Quel VPN choisir? Nos avis et comparatifs des meilleurs VPN