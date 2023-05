L’IPTV et ses forfaits TV à bas prix: illégal ou pas au Québec?

On retrouve de nombreux sites web offrant des abonnements et des forfaits d’IPTV pas cher avec à la carte des milliers de postes de télévision par internet en HD ou en 4K. À l’aide d’un récepteur, de type Android TV box, chacun de ces sites promettent le meilleur IPTV en français. Plusieurs sont tentés par cette offre d’économiser gros, mais il faut faire attention! Plusieurs de ces services sont des services pirates et sont donc illégaux au Canada et au Québec.

Plusieurs cherchent par tous les moyens d’économiser quelques sous et très souvent la télévision est le premier endroit sur lequel on cherche à économiser, car on considère que les prix demandés par les Bell et Vidéotron de ce monde sont trop chers.

Certains vont chercher des moyens de regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble, d’autres vont se tourner vers les forfaits d’IPTV avec les fameux Android TV Box.

On a souvent entendu un beau-frère parler de ce genre de service et comment il paye un prix ridicule pour avoir accès à des milliers de chaines de télévision.

Une petite recherche sur internet permet de voir des offres est très alléchantes. Certains sites de services d’IPTV demandent cent ou deux cents dollars par année pour avoir accès à une multitude de chaines de télévision de partout dans le monde.

Quand on pense que c’est le montant que l’on paye aux compagnies de câblodistribution pour seulement quelques mois, c’est certain que l’offre devient d’autant plus intéressante!

Seulement, il faut faire attention avec les offres qui sont trop belles pour être vraies.

Qu’est-ce que l’IPTV ?

Il existe quelques moyens d’écouter la télévision: le câble, le câble par fibre optique, par satellite ou via une antenne. L’IPTV, ou la télévision en flux, est un nouveau moyen qui utilise carrément l’internet pour vous donner accès à des centaines, voire des milliers, de chaines de télévision à travers le monde.

Ce flux ou en anglais ‘’stream’’ peut-être visionné à partir d’un ordinateur ou principalement d’un boitier IPTV que l’on peut se procurer pour quelques dizaines de dollars.

Il faut évidemment avoir une bonne connexion internet et une bonne bande passante pour assurer une qualité visuelle.

Pour certains, il demeure que de rehausser son forfait internet pour obtenir cette qualité et de couper le câble représente quand même une économie d’argent en fin de compte.

Plusieurs publicités sont présentes sur le web ou sur Facebook pour faire la promotion de ce type de service d’IPTV.

Kijiji, Amazon et d’autres sites nous permettent d’acheter ces boitiers, bien souvent appeler des Android Box, en plus d’adhérer à des forfaits pour l’année à des prix qui battent toute compétition.

Évidemment, on se doute qu’il y a anguille sous roche.

Est-ce que IPTV est légal au Canada?

D’abord, le fameux boiter de diffusion, ou les Android Box. En 2016, la cour fédérale canadienne a rendu leur vente temporairement illégale.

Dans le jugement, la cour considérait que ces boitiers permettaient d’accéder à du contenu télévisuel gratuitement sans payer de redevances, ce qui est illégal.

Il faut en effet voir les Android Box de la même façon que les décodeurs qui nous permettaient de pirater le câble il y a une vingtaine d’années.

La personne à qui on achète le boitier et le forfait de canaux vole les signaux de télévision et les emmagasine dans des serveurs auxquels votre boitier d’IPTV se connecte.

Des plateformes et fournisseurs IPTV comme Arubox sont notamment ciblés par les policiers.

Bref, plusieurs de ces services d’IPTV sont illégaux, puisqu’ils volent les signaux de télévision.

Quels sont les risques de choisir un IPTV pirate?

Pour les consommateurs de ces services d’IPTV pirates et illégaux, il n’y a pas de sanctions au moment d’écrire ces lignes.

Cependant, il faut être conscient qu’on encourage le détournement de signaux ce qui mine toute la production télévisuelle québécoise.

Ensuite, on doit comprendre qu’on enrichit des organisations criminelles.

Et enfin, dans le cas où le fournisseur d’IPTV illégal auquel on fait affaire se fait pincer par la police, on perd accès à toutes nos chaines.

Quel fournisseur d’IPTV choisir?

La technologie de diffusion par IPTV n’est pas en soi illégale, Il existe en effet des compagnies qui offrent ce type de service de façon tout en fait légal en payant leurs redevances auprès des chaines.

Le CRTC dresse par ailleurs une liste des fournisseurs de services d’IPTV légaux.

Moindrement qu’on voit une publicité sur le web ou sur les réseaux sociaux faisant la promotion d’IPTV, on peut ainsi se référer à cette liste pour savoir si le service en question est légal ou non.

Comment regarder la télévision sans le câble?

Évidemment, on aimerait tous trouver une solution miracle qui nous permettrait d’obtenir toutes nos chaines de télévision favorites à moindre coût, mais malheureusement cette solution n’existe pas.

Il existe toutefois des alternatives aux câbles, mais il faut être prêt à faire certains sacrifices puisqu’encore une fois il n’existe pas une solution toute-en-une qui nous permet d’avoir les mêmes services que le câble.

Que ce soit via un Chromecast, Apple TV, appareil Roku, Fire TV Stick, une antenne numérique (encore là il faut faire attention aux offres proposées) ou via des sites comme tou.tv, il existe des alternatives pour obtenir du contenu télévisuel à moindres coûts.

Comment regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble