Comment envoyer des messages textes gratuitement en avion avec Aéroplan?

Les membres Aéroplan peuvent maintenant envoyer des messages textes gratuitement lorsqu’ils sont à bord d’un avion de la compagnie Air Canada. En plus d’accumuler des points Aéroplan à l’achat de billets pour voyager, la compagnie vous offrira la possibilité de garder contacte avec vos proches par messages textes, iMessage d’Apple, Messenger et WhatsApp de Meta, Messages par Google et Viber de Rakuten.

Pour les personnes qui aiment voyager en avion pour le plaisir ou le travail, il faut activer la fonction »Mode Avion » sur nos appareils intelligents. Même si nous avons des données mobiles incluses dans le forfait de notre carte sim.

C’est toujours dommage de devoir payer des extras pour avoir accès à l’internet par Wi-Fi de la compagnie d’aviation.

La compagnie Air Canada offre maintenant les messages textes gratuitement aux membres Aéroplan.

C’est l’idéal pour garder le contact avec sa famille et ses proches tout en économisant de l’argent.

Des messages textes gratuits pour les membres Aéroplan

Pour les Canadiens membres Aéroplan, les messages textes sont illimités avec la compagnie Air Canada.

C’est un privilège qui est fort intéressant pour les personnes qui planifient s’envoler prochainement.

Pour les voyageurs, il est possible de texter par messagerie gratuitement en plein vol avec Messages de Google, iMessage d’Apple, Messenger, Whats App de Meta et Viber de Rakuten.

Cependant, nous devons absolument mentionner que l’envoi des messages vidéo et photo ne sont pas inclus dans cette offre.

Cette initiative est une commandite et une collaboration avec la compagnie Bell. Ce sont de véritables avantages aux clients d’Air Canada qui sont membres Aéroplan.

Comment fonctionnent les messages gratuits avec le programme Aéroplan ?

Pour avoir accès à l’option de messagerie texte gratuite avec Aéroplan à bord d’un avion Air Canada, il faut d’abord s’assurer d’inscrire notre numéro d’Aéroplan avec notre réservation de vol avant de finaliser notre enregistrement.

Envoyez des messages à vos amis, aux membres de votre famille et à vos collègues par Wi-Fi pendant votre vol!

Pour commencer à clavarder, il vous suffit de vous connecter au service Wi-Fi à bord après le décollage, de sélectionner l’option « Envoi de textos gratuit » et d’entrer votre nom de famille et votre numéro de siège!

L’accès à la messagerie gratuite en avion avec Aéroplan à bord de la marque emblématique d’Air Canada est un moyen facile de discuter à distance avec nos amis et nos collègues durant les longues heures de vol.

Est-ce que Aéroplan est gratuit ?

Le programme Aéroplan est accessible à tous gratuitement.

Cependant, pour accumuler des points plus rapidement et avoir plus davantages, nous pouvons nous tourner vers une carte de crédit TD Aéroplan.

Les tarifs annuels pour en obtenir une varient entre environ 90$ et 600$.

Voici le lien pour comparer chaque forfait des cartes de crédit TD en question.

Comment communiquer avec Aéroplan ?

Pour communiquer avec le service à la clientèle d’Aéroplan, il suffit d’appeler sans frais au 1-800-361-537.

Voici les détails à propos de la messagerie textes incluses pour les membres Aéroplan avec Air Canada.

Comment écrire à Air Canada ?

Pour ceux qui ont des questions supplémentaires à propos du fonctionnement de la messagerie texte gratuite en avion, il est possible de contacter Air Canada par téléphone au 1 888 247-2262.

Sinon, il suffit d’écrire à leur service à la clientèle directement sur leur site via ce lien

