Quels objets et sources d’interférences sont nuisibles à la performance de votre réseau Wi-Fi?

Si vous trouvez que votre réseau internet sans fil est parfois lent, voire s’il coupe occasionnellement sans raison apparente, c’est peut-être à cause des interférences. Qu’elles soient physiques comme les murs de votre maison ou invisibles comme l’achalandage du réseau, on vous explique ce qu’elles sont, et comment les détecter pour éventuellement les éviter.

Aux prix auxquels sont les forfaits internet résidentiels aujourd’hui, on veut évidemment pouvoir pleinement profiter de la vitesse de connexion pour laquelle on paye.

Dès que notre connexion Wi-Fi fait défaut, c’est tentant de blâmer notre fournisseur de services, alors que dans la majorité des cas, ce sont plutôt les interférences les coupables!

En effet, qu’on le voie ou non, les connexions Wi-Fi et Bluetooth sont confrontées à de multiples sources potentielles d’interférence, mais encore faut-il être capable de les identifier si on veut être en mesure de les éliminer.

Quel est le but d’un routeur wi-fi sans-fil et c’est quoi ?

Un routeur Wi-Fi est une boîte indispensable à avoir pour utiliser une connexion sans-fil pour notre internet.

Les seules personnes qui peuvent utiliser cette connexion sont les utilisateurs qui ont accès au mot de passe.

Un routeur Wi-Fi est le gadget techno idéal à posséder pour s’assurer de connecter notre l’internet sans câble Ethernet.

Un routeur permet d’utiliser notre ordinateur portable, notre téléphone intelligent ou notre tablette en se déplacer partout au bureau ou à la maison.

Une famille pourra visionner des films sur Netflix, les enfants pourront se divertir avec des jeux en ligne.

Avec certains modèles de routeurs modernes, il est possible de couvrir une plus grande surface. Parfois même jusque dans notre cour arrière.

Sinon, l’option d’utiliser des répéteurs wi-fi augmentera grande la couverture du signal.

Il est donc possible d’y connecter des appareils qui demandent un accès à internet comme des caméras de sécurité.

Quelles sont les sources qui causent de l’interférence?

Obstacles physiques

Les sources les plus connues d’interférence sont les obstacles physiques, notamment les murs et les planchers, dépendamment des matériaux dans lesquels ils sont construits.

Évidemment, on peut aussi penser à tout ce qui s’y colle, comme les étagères et autres gros meubles qu’on a à la maison. Parmi les obstacles physiques les plus importants, on retrouve :

Le béton et la maçonnerie, qui bloquent les signaux à différents degrés;

Le bois épais, un obstacle qui peut causer une certaine perte de signal;

Les zones réfléchissantes comme les miroirs et les fenêtres;

L’eau, ce qui rend les aquariums, les piscines et le chauffage hydraulique problématiques;

Tout ce qui est en métal, autant les pôles de rideau que les barres de renforcement dans les murs.

Un rappel des différents potentiels d’interférence en fonction des divers matériaux de construction.

Quels sont les éléments pouvant perturber un signal wi-fi ?

Pour avoir la meilleure couverture et les meilleures performances possibles pour la portée des routeurs wi-fi, nous devons éviter certains objets à proximité du routeur.

Le verre et miroir. Nous n’y pensons pas souvent, mais les verres et le miroir peuvent contenir des métaux. Ces objets métalliques absorbent ou reflètent le signal du wi-fi, ce qui n’est pas excellent.

Les appareils avec une connexion Bluetooth. Cette technologie sans-fil très utile peut parfois nuire et créer des interférences pour notre connexion wi-fi. L’idéal est de désactiver le Bluetooth le plus possible lorsque ce n’est pas nécessaire.

Les moniteurs et les radios. Ces appareils qui sont presque toujours omniprésents autour de nous sont sur les mêmes bandes de fréquences qu’un routeur sans-fil. Ce qui interfère avec la fréquence 2.4 GHz.

Les télévisions. Elles contiennent des pièces métalliques qui ne font pas bon ménage avec le signal sans-fil d’un routeur wi-fi.

Le chauffage. Étonnamment, le chauffage peut aussi nuire à la performance du signal d’un routeur wi-fi et nos accès à internet. En plus, ils se retrouvent pratiquement dans tous les coins de la maison. Il faut considérer que le chauffage peut perturber les signaux sans-fil.

Le micro-ondes. Lorsqu’il est en fonction, cet électroménager qui se retrouve dans presque tous les domiciles utilise les ondes électromagnétiques nuisibles aux nouvelles technologies Wi-Fi.

Achalandage du réseau

Le partage du réseau entre différents appareils peut aussi devenir une source d’interférence. En même temps, c’est logique: quand près d’une dizaine d’appareils ou plus utilisent une même connexion, c’est possible que certains d’entre eux aient une meilleure performance, au détriment des autres appareils connectés.

Le choix de votre routeur peut aussi contribuer à augmenter ou à diminuer l’achalandage. En effet, un modèle plus ancien ne peut communiquer qu’avec un certain nombre d’appareils à la fois.

Si vous avez une grosse famille techno où tous les membres se partagent la même connexion en même temps pour tout faire, de l’école au streaming en passant par les jeux vidéo et par la domotique, peut être que la norme Wi-Fi la plus récente serait un bon investissement.

Lire ma chronique sur comment choisir un routeur

Lire ma chronique sur comment optimiser votre réseau sans fil domestique

Les autres appareils sans fil

En fait, tous les appareils utilisant une bande de fréquence de 2,4 GHz ou de 5 GHz pour communiquer sont susceptibles d’interférer, même s’ils ne sont pas connectés au Wi-Fi.

Ça inclut des dispositifs de la vie de tous les jours comme :

Les téléphones sans fil domestiques;

Les haut-parleurs sans fil;

Les moniteurs externes et écrans ACL;

Les circuits électriques et lignes de courant;

Les caméras et les systèmes de sécurité sans fil.

Même le réseau internet sans fil des voisins peut devenir une interférence! Puisque tous les modems sont réglés sur le même canal par défaut et que peu de gens touchent aux réglages initiaux, tout le monde se retrouve à utiliser le même.

Dans un monde idéal, ceux qui habitent dans une tour d’appartements ou très collés à leurs voisins devraient le changer pour éviter des embouteillages et optimiser leur vitesse.

Micro-ondes et lumières de Noël

Eh oui! Même vos lumières de Noël et votre four à micro-ondes peuvent nuire au signal sans fil si votre ordinateur ou téléphone intelligent est près de celui-ci!

C’est probablement la cause la moins connue et la plus fréquente!

D’ailleurs, on reçoit souvent des courriels de gens qui ne comprennent pas pourquoi leur signal coupe… et c’est toujours à horaires fixes: vers l’heure du souper ou le matin! Si c’est votre cas, ne cherchez plus!

Lire ma chronique complète sur l’interférence des micro-ondes et lumières de Noël

Analysez votre réseau Wi-Fi

Pour en savoir plus sur la performance de votre réseau Wi-Fi, vous pouvez télécharger et utiliser l’application WiFiman, disponible pour Android et pour iOS.

Télécharger l’application WiFiman sur Android

Télécharger l’application Ubiquiti WiFiman sur iOS

En gros, celle-ci nous permet de monitorer la santé de notre réseau internet sans fil, de tester sa vitesse pour trouver ses points morts et de faire des comparatifs avec d’autres réseaux Wi-Fi.

Problèmes de Wi-Fi? Vos lumières de Noël en sont peut-être la cause!

Comment optimiser et augmenter la vitesse de votre réseau Wi-Fi à la maison

Où placer son routeur Wi-Fi?

Selon la proximité de ces objets, parfois l’idéal est de tasser le routeur. Le déplacer complètement peut aussi être une option.

Savoir quels types de matériaux et les objets qui nuisent aux interférences peuvent grandement aider pour sélectionner le meilleur endroit pour placer notre routeur.

La meilleure position d’un routeur Wi-Fi est le plus au centre de la maison et le plus haut possible. On peut même le fixer au mur près du plafond.

Quel routeur acheter ?

Pour nos réseaux locaux, il y a une multitude de modèles de routeurs Wi-Fi disponible sur le marché.

Le type de routeur idéal dépend de plusieurs facteurs: le nombre d’appareils connectés, la distance et la couverture que le signal wi-fi doit couvrir ainsi que la vitesse à laquelle nous voulons qu’il opère.

L’idéal est d’utiliser nos trucs comment s’équiper d’un routeur.

Si vous avez des enfants, il est possible de contrôler la connexion pour éviter que votre famille soit toujours connectée à internet. La modération est parfois meilleur, même avec l’internet!

Le routeur qui convient parfaitement aux grosses familles technos.

Comment optimiser et augmenter la vitesse internet de votre réseau wi-fi à la maison