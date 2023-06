Les compagnies de télécommunications ont le droit d’augmenter le prix de notre facture?

Votre distributeur internet, télévision, téléphonie et résidentiel augmente le prix de votre facturation? C’est toujours frustrant de voir qu’une compagnie comme Vidéotron, Bell, Cogeco, Telus, Rogers ou autres augmente sans raison précise le prix de nos services. Dans cette chronique, on explique comment faire négocier pour descendre sa facture Bell ou Vidéotron. Et comment les remplacer et magasiner quels forfaits pour nos services en télécommunication.

C’est bien connu, les compagnies de télécommunication des grands joueurs comme Telus, Bell ou Vidéotron augmentent souvent le prix de nos forfaits de quelques dollars par mois, sans trop de raison valable.

En tant que clients fidèles d’une compagnie internet, télévision et téléphonie sans-fil ou résidentiel, c’est choquant de voir que les prix de nos services sont plus élevés que lorsqu’on nous avons débuter l’aventure avec eux.

Est-ce qu’ils ont vraiment le droit d’aller chercher plus d’argent dans nos poches dans le but de faire plus de profits? On l’explique dans cette chronique et nous donnons quelques trucs.

Comment vérifier si notre compagnie à le droit d’augmenter notre prix?

En tant que consommateurs, si nous sommes en fin d’entente, évidemment que la compagnie à le droit de modifier le prix de notre facture.

Cependant, sachez que les entreprises de télécom comme Vidéotron, Bell, Cogeco, Telus, Koodo, Rogers, Fizz et autres doivent absolument nous aviser 30 jours à l’avance.

Durant cette période, nous aurons le temps de faire deux choses.

Premièrement, allez lire attentivement sur le contrat ou l’entente que nous ne prenons jamais le temps de lire durant la prise de décision pour notre abonnement.

L’idéal est de lire les modalités pour savoir si nous sommes bien en fin d’entente. Dans ce cas, l’augmentation peut être, disons normale.

Si nous sommes en entente ouverte, c’est certain qu’il y a une close que nous avons accepté, sans même s’en rendre compte, qui mentionne qu’à tout moment l’entreprise se réserve le droit d’effectuer une hausse tarifaire.

Dans une telle situation, nous avons beau porter plainte, ça ne changera pas vraiment grand-chose.

L’entreprise a dit que tu n’as pas de contrat et elle peut augmenter quand elle le désire.

En tant que consommateur, on peut faire quoi?

Dans le cas où un fournisseur de télécommunications canadiennes désire faire plus de profits, nous avons le droit d’exercer notre pouvoir de consommateurs. Nous pouvons faire deux choses.

Premièrement, passer un appel téléphonique au service à la clientèle de notre compagnie actuelle. Il ne faut pas baisser les bras avant le temps.

Parce que dans le domaine de la télécommunication, internet, télévision, téléphonique résidentiel et cellulaire, la compétition entre les gros joueurs est forte et extrêmement féroce.

La meilleure technique pour négocier est d’exprimer notre mécontentement d’une façon claire, en restant courtois et poli dans nos propos.

Une phrase du genre: »Regardez, je ne suis pas satisfait avec les prix de mes services actuellement et je risque de commencer à magasiner ailleurs.

L’agent au service à la clientèle proposera probablement un transfert vers un département qui s’appelle la rétention. Un département qui sert principalement à vouloir garder ses clients.

La plupart du temps, comme par magie, ça pourrait devenir un appel très rentable.

Le problème c’est que nous n’avons pas toujours le temps de faire ces démarches. C’est-à-dire appeler pour négocier.

On doit avouer qu’en tant que consommateurs, c’est fâchant de devoir appeler la compagnie de télécommunication chez qui nous sommes souvent fidèles depuis longtemps.

Parce que nous restons loyaux, nous devons prendre du temps et de l’énergie pour tenter de baisser le prix de notre facture.

Pendant que les nouveaux clients ont les meilleures offres et rabais pour tenter d’aller les chercher chez les compétiteurs. Ça n’a aucun sens! C’est une opération séduction malhonnête.

Quels outils peuvent nous aider à magasiner nos forfaits en télécommunication

Si nous sommes indignés et que nous voulons sacrer votre camp, voici des astuces et outils pour s’aider dans notre démarche de magasinage.

Vive internet qui offre des outils comparateurs forts utiles.

Voici un comparateur de forfaits internet et un comparateur de forfaits téléphoniques.

Il suffit d’indiquer nos besoins que l’on veut avec nos services et à quel endroit ou région nous vivons.

Combien de données mobiles internet, de minutes pour les appels téléphoniques. Quelle vitesse d’internet résidentiel, est-ce qu’on a besoin de données illimitées ou non? Etc.

Ces outils comparateurs magasinent pour nous l’ensemble des offres en temps réels.

C’est l’idéal pour obtenir les meilleurs prix selon nos besoins.

En plus, maintenant les transferts d’une compagnie à une autre se font très facilement.

Si notre compagnie ne peut augmenter notre prix selon les modalités, on fait quoi?

Si dans les modalités indiquent que notre compagnie actuelle ne peut augmenter nos tarifs, chose qui peut être possible, c’est problablement une erreur. Ou sinon, ils tentent de nous en passer une petite vite.

En tant que consommateurs, nous avons la possibilité de porter plainte contre un fournisseur en téléphonie cellulaire ou résidentielle, internet ou en télévision.

On ne doit pas aller aux petites créances pour une augmentation de facture.

Un organisme indépendant existe pour gérer ce genre de plainte. Profitez-en!