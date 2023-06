Le boîtier TV Evolution: solution de streaming abordable ou pure arnaque?

Plusieurs personnes se posent des questions quant au fameux boîtier TV Evolution de Rémy, ce gadget qui, selon un article de Laurent Loison du TechnoMag, s’apprête à révolutionner la télévision en offrant l’accès à des milliers de chaînes et à toutes les plateformes de streaming pour 99€. Que devrait-on en penser? C’est de l’arnaque pure, tout simplement. On vous explique comment la reconnaître, et comment avoir accès gratuitement à la télévision.

Comment regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble, c’est une question que des centaines de personnes se posent. Malheureusement, il n’y a pas de solutions miracles.

D’un côté, l’IPTV et ses forfaits TV à bas prix sont la plupart du temps illégaux au Québec, donc on élimine tout de suite l’option.

Pourtant, les gadgets qui promettent la lune, comme le boîtier TV Evolution créé par le soi-disant ingénieur suisse Rémy, refont souvent surface sur nos fils d’actualités et piquent la curiosité de beaucoup de gens. Pourtant, ce ne sont que des arnaques.

3 indices qui trahissent l’arnaque du boîtier TV Evolution

À plusieurs reprises, on m’a demandé sur ma page Facebook ce que je pensais du boîtier TV Evolution, si ça valait la peine qu’on l’achète, s’il était légal à utiliser.

On m’a parlé d’un article du magazine TechnoMag écrit par le rédacteur Laurent Loison où on en faisait louanges et promotion.

Je vous le dis tout de suite, mais ce produit semble complètement frauduleux. Dans un premier lieu, je ne pourrais même pas garantir que les gens qui l’ont commandé l’ont reçu.

Si oui, soit c’est une coquille vide, soit c’est complètement illégal.

Sur quoi je me base pour avancer tout ça? Outre le fait qu’il ait obtenu une très basse note de 34% sur Scamadviser, le site qui peut nous aider à détecter fraudes et arnaques avant de faire des achats en ligne, trois indices faciles à déceler trahissent l’arnaque.

1. Le magazine TechnoMag n’existe pas

C’est bien beau que l’on fasse l’éloge du boîtier TV Evolution dans le magazine TechnoMag, seulement c’est beaucoup moins crédible quand on s’aperçoit que celui-ci n’existe pas.

Une petite recherche rapide sur le web nous aide à le confirmer. Si le média était reconnu, il sortirait parmi les premiers résultats sur Google, mais ce n’est pas le cas,

Quand on cherche TechnoMag, on tombe sur un site de nouvelles sur la musique techno, ou sur un magasin spécialisé dans les jantes et les pneus… On est loin de streaming vidéo!

La création de faux sites web, c’est une tactique souvent employée par les fraudeurs qui veulent instaurer un sentiment de confiance chez leur potentielle victime.

On n’a qu’à penser à cette page qui imite TVA Nouvelles pour promouvoir de fausses plateformes de Bitcoin d’Amazon Prime et de Tesla.

Bref, si on tombe sur un tel article sans crédibilité, on la signale comme page web frauduleuse à Google, et on continue notre chemin.

2. Les images de produits sont celles d’un Chromecast

Dans le fameux article de TechnoMag, les images qui nous sont montrées sont celles d’anciens modèles de Chromecast de Google. On voit littéralement le logo de l’entreprise sur le produit.

On retrouve une image du Chromecast audio, un gadget qui servait à être connecté à un système de son pour le rendre intelligent. Celui-ci a été discontinué en 2019.

Une capture d’écran de l’article de TechnoMag où on aperçoit une image du Chromecast audio à droite.

Puis, on voit aussi des images des premiers Chromecast de 2015. Aujourd’hui, ils ont beaucoup changé et ne ressemblent plus à ça, mais quelqu’un de moindrement connaisseur verra tout de suite le pot aux roses.

Une capture d’écran du site de TV Evolution où on aperçoit un modèle de Chromecast des années 2015.

3. Les Chromecast ne débloquent pas Netflix, Disney + et compagnie

Netflix, Disney +, Amazon Prime, et toutes les autres plateformes de contenu fonctionnent avec des abonnements payants, et n’importe quel gadget qui vous promet de les débloquer est soit menteur, soit illégal.

Sur un Chromecast, on retrouve en effet chacune des grandes applications de streaming, mais il faut se connecter à notre compte pour y avoir accès.

Le fait de payer pour un Chromecast ne suffit pas à avoir accès aux émissions et aux films. Il faut absolument être abonné et payer pour chacune des plateformes.

Comment regarder la télé gratuitement ou sans le câble

Avec le prix des forfaits de télévision, c’est sûr que l’on aimerait trouver une solution pour avoir accès à nos chaines de télévision favorites sans payer, mais malheureusement cette solution n’existe pas.

Il existe toutefois des alternatives pour regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble, mais il ne faut pas s’attendre à ce que ça soit identique, parce qu’une solution tout-en-un pareille au câble, ça n’existe pas, ou ce n’est pas gratuit.

On peut aussi se tourner vers les Chromecast, Apple TV, appareil Roku, Fire TV Stick, de ce monde, mais encore là, plusieurs forfaits TV à bas prix sont illégaux au Québec, donc il faut faire attention.