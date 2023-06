Donner du pourboire à l’hôtel via une application mobile, c’est maintenant possible

Préparez-vous à voir de plus en plus de cartons Tip & Go dans les chambres d’hôtel du Canada et des États-Unis. Il s’agit d’une entreprise québécoise qui propose la gestion et le traitement des pourboires et des évaluations des clients via des cartons avec les codes QR pour chaque employé. Placés dans les chambres, ceux-ci nous permettent d’envoyer un pourboire directement aux employés de service en payant avec notre téléphone Android ou Apple. C’est facile à utiliser, aucune application tierce n’est nécessaire, et les employés gagnent davantage d’argent tout en étant plus motivés à offrir de bons services. On sort la calculatrice et on paie: tout le monde est gagnant!

Déjà, avant la pandémie, peu de gens payaient avec de l’argent comptant, mais depuis, ça n’arrive carrément presque plus.

Si vous êtes comme moi, même nos cartes de débit ou de crédit, on ne les traine pas partout parce que c’est carrément notre téléphone qui a remplacé notre portefeuille.

Ça fait en sorte que même si on n’aime pas l’admettre, on se retrouve parfois à laisser trop peu (voire pas du tout) de pourboire à notre femme de chambre parce qu’il ne nous reste pas d’argent comptant dans les poches après notre séjour à l’hôtel.

Dans l’espoir que ça n’arrive plus, des Québécois ont lancé Tip & Go pour que comme client, on puisse enfin donner du pourboire directement avec notre téléphone à l’équipe de ménage de l’hôtel.

Comment fonctionne Tip & Go

L’implantation de Tip & Go est relativement simple à faire dans un hôtel. C’est la compagnie qui s’occupe de la production et de la distribution des cartons avec les codes QR pour chaque employé, et de la gestion et du transfert de leurs pourboires et de leurs évaluations.

Pour nous comme client, il n’y a presque rien à faire. En gros, on va retrouver dans notre chambre un petit carton avec un code QR et la photo de l’employé qui s’en occupe. Ça remplace carrément l’enveloppe que les employés laissent souvent pour qu’on y dépose de l’argent.

En fait, c’est le même principe, sauf que plutôt que de se retrouver devant l’embêtante situation où on n’a pas d’argent comptant pour leur donner un pourboire, on utiliser Tip & Go pour leur en laisser.

Bref, on scanne le code QR pour voir l’interface de paiement apparaitre. On n’a pas besoin de télécharger une quelconque application, tout se fait via une page web.

Un aperçu du carton que l’on peut retrouver dans certaine chambre d’hôtel du Canada et des États-Unis.

On entre le montant que l’on désire donner, ça s’en va dans le système et c’est Tip & Go qui s’occupe de le transférer à chaque semaine aux employés.

On peut également laisser des commentaires en sachant qu’ils vont se rendre directement à l’employeur et à l’employé. Si on a un message à faire passer, qu’il soit positif ou négatif, c’est une bonne manière de faire.

On peut lire sur leur site web que les employés qui bénéficient de ce système peuvent gagner jusqu’à 20% plus de pourboire en moyenne, et quand on y pense, ça a beaucoup de sens.

On donne vraiment par rapport à la satisfaction du service que l’on a reçu plutôt que donner ce qu’on peut par rapport à ce qu’il nous reste dans nos poches.

Bref, comme client, ne soyez pas surpris de voir apparaître ces fameux codes QR dans votre chambre d’hôtel un peu partout lorsque vous voyagez. Pour le moment, ils sont partenaires avec une quinzaine d’hôtels, mais on espère que le plus d’établissements possible l’intègrent à leur système.

Vous vous demandez combien laisser de pourboire? Calculez le montant à laisser selon la province canadienne visitée grâce à cette app.

Si vous êtes propriétaire d’un établissement, vous pouvez consulter le site web de Tip & Go et réserver une démo avec un membre de leur équipe.

En savoir plus sur Tip & Go