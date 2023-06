Comment faire pour activer un forfait eSIM sur iPhone et téléphone Android

Vous partez en voyage et souhaitez pouvoir utiliser votre téléphone aux États-Unis, au Mexique, en France, bref peu importe où vous allez? Une solution est de s’abonner à un forfait eSIM pour obtenir des données mobiles. On vous explique comment ça fonctionne pour activer un nouveau forfait eSIM sur un téléphone intelligent Android ou un iPhone.

Quand on part dans un autre pays pour le travail ou pour le plaisir, on aimerait ça pouvoir profiter de son téléphone durant son voyage.

On peut notamment se procurer une carte SIM locale du pays pour obtenir un nouveau numéro et des données mobiles, mais on peut se tourner vers les avantages d’une eSIM.

Que ce soit avant de partir ou une fois rendu à destination, il suffit de quelques clics pour s’abonner à un forfait eSIM. Que l’on ait un iPhone ou un téléphone Android, on peut ensuite profiter cellulaire local sur notre appareil.

Comment activer une eSIM sur iPhone?

Pour activer un forfait eSIM sur son iPhone d’Apple, il faut dans un premier temps avoir un appareil compatible.

Les iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max et tout modèles ultérieurs sont munis de la compatibilité eSIM.

Ainsi pour installer un forfait eSIM sur son iPhone, on doit:

Ouvrir l’application: Réglages

Aller dans l’onglet: Réseau cellulaire

Appuyer sur: Ajouter une eSIM

Peser sur: Utiliser un code QR

Scanner le code QR affiché par l’opérateur

Voici comment faire pour activer une eSIM sur un iPhone à partir d’un code QR.

Et voilà, le tour est joué. On voit alors dans nos paramètres que la eSIM a bien été ajoutée sur notre téléphone.

Installer sa eSIM sur iPhone via l’application d’un opérateur

Certains opérateurs mobiles vont plutôt demander à ce qu’on installe l’eSIM via leur propre application mobile.

On se rend donc sur l’App Store, on télécharge l’application en question, puis on se crée un compte.

Il faut ensuite entrer le code que l’on a reçu dans le courriel de l’opérateur mobile en question après avoir effectué la transaction.

Comment activer une carte eSIM sur Android?

Pour activer un forfait eSIM sur son téléphone Android, il faut dans un premier temps avoir un appareil compatible.

Malheureusement, ce n’est aussi clair que pour les iPhone. La raison est simple, il existe de nombreux fabricants d’appareils et une multitude de modèles différents.

Il est possible de regarder dans les paramètres de son appareil si l’eSIM est disponible, mais la plupart des fournisseurs d’eSIM affiche les modèles compatibles.

Dans un cas où notre appareil Android est compatible avec l’eSIM, on peut rapidement installer l’eSIM via un code QR.

Installer sa eSIM sur Android via un code QR

Du moment où on a acheté un abonnement eSIM auprès d’un fournisseur, celui-ci nous affiche un code QR à numériser.

Le simple fait de le numériser va faire en sorte de télécharger, puis installer l’abonnement eSIM sur notre appareil.

Seulement, il faut procéder à la numérisation via les paramètres de notre appareil. Généralement c’est dans un onglet du nom : Réseau et Internet, mais le libellé peut varier selon le modèle de téléphone que l’on a.

On appuie ensuite sur: Cartes SIM, puis sur l’option: Ajouter. Enfin, on appuie sur: Télécharger une carte SIM.

On choisit le fournisseur de réseau dans la liste ou on l’entre manuellement, puis la caméra de notre appareil s’ouvre pour numériser le code QR.

Une fois le code QR numérisé, un message de confirmation s’affiche, puis on attend quelques secondes et la eSIM est ensuite installée.

Il suffit de retourner dans l’onglet: Cartes SIM pour activer l’abonnement auquel on a souscrit.

Voici comment faire pour activer une eSIM sur un téléphone Android à partir d’un code QR.

Installer sa eSIM sur Android via l’application d’un opérateur

D’autres fournisseurs vont préférés que l’on installe l’eSIM via leur propre application mobile.

Une fois que l’on a téléchargé l’app en question et qu’on s’est créé un compte, on nous invite ensuite à entrer un code.

Le code se trouve dans le courriel que l’on a reçu après avoir effectué l’achat.

Où trouver les meilleurs forfaits eSIM?

De plus en plus de fournisseurs de télécommunication offrent des forfaits eSIM. Pour simplifier la tâche des internautes, on a décidé de proposer un comparateur de forfaits eSIM.

Le principe est simple, on inscrit le pays où l’on va, le nombre de données que l’on veut et la période de temps qu’on souhaite obtenir, puis on voir les prix des différents fournisseurs.

On peut ainsi voir les forfaits des compagnies comme Airolo, Nomad et Flexiroam.

Notez qu’il s’agit uniquement des forfaits pour données mobiles et ne comprennent donc pas l’accès à un numéro de téléphone local. Si on souhaite faire des appels téléphoniques ou envoyer des textos, il est possible d’opter pour l’application WhatsApp qui nous permettra de le faire via les données mobiles.