Comment bien magasiner sa batterie portative

Si vous cherchez une batterie externe portative pour recharger votre iPhone, votre cellulaire Samsung, Pixel ou encore votre tablette ou votre ordinateur, vous êtes au bon endroit. On vous explique comment déterminer vos besoins en matière d’énergie et de puissance pour que vous trouviez le chargeur qui correspond le mieux à vos besoins. Recharge pour le camping, pour la voiture, MagSafe d’Apple, on vous donne aussi nos meilleures suggestions.

Puisque plusieurs batteries portatives sont vendues à bas prix, beaucoup de gens en font l’achat sans trop regarder et finissent par gaspiller des sous.

C’est bien beau de se dire que « ce n’est pas la fin du monde, ce n’est pas cher », mais en fin de compte, ne pas magasiner sa batterie portative et en acheter une qui ne correspond pas à nos besoins, ça revient à jeter de l’argent par les fenêtres.

Je ne dis pas qu’il faut nécessairement y mettre le gros prix, simplement, on a avantage à bien la choisir.

Pour ce faire, je vous propose de vous poser deux questions bien simples. Les réponses vous guideront vers l’achat de la batterie qui vous convient le mieux, et le plus beau dans tout ça, c’est que vous n’aurez besoin de l’acquérir qu’une seule fois.

Quelle est la meilleure batterie portable?

En considérant qu’une batterie, c’est un dispositif qui emmagasine de l’électricité pour pouvoir la retransmettre à un autre appareil plus tard, il y a deux questions que l’on devrait minimalement se poser: « quel est mon besoin en électricité? », et « quel est mon besoin en puissance? »

1. Comment déterminer son besoin en électricité?

Pour choisir la batterie externe qui nous convient, il faut que l’on soit capable de déterminer notre besoin en électricité.

Pour le savoir, on doit trouver la capacité de notre batterie. C’est différent pour tous les modèles de téléphone, mais pour vous donner un ordre de grandeur, les modèles les plus récents oscillent grosso modo aujourd’hui entre 4000 et 5000 mAh.

En sachant ça, on comprend que pour recharger complètement un iPhone, on doit se doter d’une batterie d’au moins 5000 mAh.

Si on veut pouvoir recharger plusieurs fois notre appareil avant de devoir brancher notre batterie, ou si on planifie recharger plusieurs appareils, on augmente sa capacité, et ainsi de suite.

2. Comment déterminer son besoin en puissance?

L’autre question primordiale à se poser, c’est « de combien de puissance de recharge ai-je besoin en watts? »

Vous ne voulez pas négliger cet élément et avoir la mauvaise surprise d’avoir acheté une batterie externe dotée de sorties très basses en wattage… parce que c’est ce qui fait en sorte que la recharge prend une éternité.

Encore une fois, ça varie d’un modèle à un autre, mais si on y va très grosso modo, les chargeurs des téléphones vont environ jusqu’à 25-30 W.

En gros, si on achète une batterie avec une sortie de 5 W, celle-ci va permettre de lentement recharger nos téléphones.

Par contre, dès qu’on veut plus de rapidité ou qu’on prévoit d’y brancher d’autres appareils comme une tablette voire un ordinateur, on doit nécessairement augmenter la puissance.

Quelle batterie externe choisir pour un ordinateur portable?

Si vous planifiez utiliser votre batterie pour recharger un ordinateur portable, il faut nécessairement que celle-ci offre une grande capacité en énergie et une puissance de sortie suffisante.

Au niveau de l’électricité, ça équivaut à une batterie externe d’un minimum de 20 000 mAh. Pour la puissance, on parle d’au moins 30 W pour une recharge correcte, et 45 W ou 60 W pour quelque chose de plus rapide.

L’important, si on planifie recharger son ordinateur, c’est de ne pas se fier sur une petite batterie uniquement conçue pour les téléphones parce que celle-ci risque de charger l’ordinateur très lentement, voire pas du tout.

Quelle batterie externe choisir?

Maintenant que l’on connait la base pour se choisir une batterie externe, il faut mettre le doigt sur nos réels besoins.

Pour ce faire, il faut se poser les bonnes questions, par exemple est-ce qu’on veut aussi pouvoir recharger nos écouteurs ou notre montre, est-ce qu’on sera plusieurs à utiliser la batterie en même temps, doit-elle avoir plusieurs sorties, être compatible avec la recharge sans fil Qi, etc.

Le truc, c’est de se tourner vers les fiches techniques de nos différents appareils et de faire une liste de tous leurs besoins pour les cumuler. La somme globale d’électricité et de puissance sera ce qu’on recherche d’une batterie.

D’ailleurs, à noter qu’il est inutile d’opter pour un modèle de grande capacité si ce n’est pas ce dont on a besoin. Plus cette capacité est grande et plus la batterie sera notamment lourde et encombrante pour rien.

Quelques suggestions de batteries externes

Besoin de suggestions? En voici quelques-unes:

Si vous partez en camping ou que vous voulez simplement voyager léger, allez voir ce que propose la compagnie BioLite comme batteries compactes et faciles à transporter.

Parlant d’alternatives faciles à transporter, la compagnie Rolling Square propose une petite batterie portative aussi grosse qu’un porte-clés. Vraiment pratique!

Si vous voulez charger rapidement la batterie de votre téléphone, tablette, ordinateur portable ou vos écouteurs sans avoir à transporter les blocs de recharge de chacun d’entre eux, la compagnie UGREEN propose des blocs de recharges rapides adaptés à toutes les situations.

Si vous avez toute la gamme d’Apple, sachez que la base de recharge Air Omni de la compagnie Pitaka nous permet de recharger simultanément 6 appareils à la fois. iPhone, iPad, Apple Watch, Air Pods, etc.!

Si vous avez un iPhone qui offre le mécanisme d’alignement magnétique Magsafe, ces accessoires de la compagnie Belkin servent à la fois de support et de chargeur, de quoi faire d’une pierre deux coups.

Les détenteurs de téléphones Pixel de Google peuvent eux aussi profiter d’un support intelligent qui recharge leur appareil. Il est aussi doté de plusieurs fonctionnalités intelligentes.