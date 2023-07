Ce haut-parleur intelligent et compact est contrôlé par reconnaissance vocale

Le haut-parleur intelligent Echo Pop d’Amazon est compatible avec Android. Ce gadget idéal pour contrôler les appareils dans notre maison domotique peut être connecté à des gadgets intelligents comme un cellulaire ou une tablette grâce à une connexion Bluetooth et Wi-Fi. L’Echo Pop peut fonctionner avec la reconnaissance vocale Alexa. C’est le même principe qu’un appareil Google Home.

Les appareils intelligents nous entourent davantage la technologie de reconnaissance vocale comme Siri, Ok Google, Alexa.

Écouter notre musique ou notre podcast favori un peu partout dans la maison avec un haut-parleur c’est toujours agréable.

Amazon nous propose un haut-parleur intelligent qui peut être contrôlé par la reconnaissance vocale d’Alexa, le Echo Pop.

Le haut-parleur Echo Pop fonctionne par reconnaissance vocale

L’Echo Pop d’Amazon est un haut-parleur intelligent compact et discret.

Il fonctionne avec une connexion sur un réseau Wi-Fi et la technologie Bluetooth. Un branchement dans une prise électrique est absolument nécessaire pour l’utiliser.

L’avantage du »speaker » Echo Pop c’est que nous pouvons l’associer avec un autre haut-parleur Alexa ou une autre enceinte Bluetooth.

Son utilisation est assez simple puisqu’il peut être contrôlé grâce à la reconnaissance vocale Alexa d’Amazon.

Une fois qu’ils sont reliés, il est possible de contrôler nos appareils domotiques, comme allumer nos lumières intelligentes, augmenter, contrôler nos prises électriques intelligentes ou diminuer la température ambiante de la maison.

Grâce à son processeur, les commandes vocales répondent rapidement pour exécuter nos demandes.

Un tout petit centre de divertissement

Avec L’Echo Pop, nous pouvons aussi écouter de la musique et nos podcasts préférés comme La Mise à Jour, un podcast techno, pas très techno ou La Vie est Belle!

L’Echo Pop peut gérer notre musique et notre contenu préférés avec notre voix sur Amazon Music, Apple Music, Spotify et plus encore.

Il est même possible d’ajouter un événement à notre calendrier, une alarme, faire un appel téléphonique, demander la météo actuelle ou à venir, des blagues (parfois plate) et bien plus encore.

Son format très compact et son apparence subtile est l’idéal pour une salle de bain, pour la cuisine, sur notre bureau ou une chambre d’ami.

Nous l’avons testé et sa qualité sonore est tout de même bonne. Pour les mélomanes qui recherchent un son optimal, l’idéal est probablement d’opter pour un autre haut-parleur.

L’Echo Pop est simple d’utilisation

Pour les utilisateurs qui ne tiennent pas à jaser avec la divertissante Alexa, trois boutons physiques sont accessibles directement sur le dessus de l’appareil intelligent.

C’est-à-dire les fameux Boutons + et – pour augmenter ou diminuer le volume.

Un autre bouton pour désactiver la reconnaissance vocale Alexa. Donc ce bouton sert à couper le micro.

Avec une simple pression d’un bouton, cette fonction est idéale pour les personnes un peu plus réticente que l’intelligence artificielle capte nos conversations personnelles.

Un haut-parleur intelligent abordable

Le prix du haut-parleur L’Echo Pop d’Amazon est tout de même abordable. Son coût est d’approximativement 55$.

Ce qui est raisonnable en considérant les fonctionnalités offertes et la qualité sonore. L’Echo Pop offre un bon son, surtout par rapport à son prix.

Plusieurs couleurs sont disponibles pour agencer avec la décoration de notre domicile ou au bureau. Anthracite, blanc, vert canard et lavande.

Comment activer et mettre un haut-parleur sur Android?

Sur votre téléphone, allez dans Paramètres. Choisissez Connexion. Appuyez sur Bluetooth. Votre haut-parleur devrait apparaître dans la liste des appareils à connecter.

Bien sûr, pour que votre modèle de haut-parleur soit reconnu sur la liste, cela peut différer d’un modèle à un autre. L’idéal est de suivre le manuel d’instruction s’il est accessible.

Quels sont les différents types de haut-parleurs sans-fil?

Une panoplie d’haut-parleur sans-fil sont disponibles pour les besoins de chaque type d’utilisateurs. Il y a ceux qui désirent partir en camping, en excursion de plein air ou à la chasse et la pêche.

Pour ce genre d’activité, c’est certain que nous allons opter pour un haut-parleur avec une bonne autonomie de batterie, robuste et idéalement qu’il soit résistant à l’eau.

Pour les utilisateurs qui planifient une utilisation strictement pour la maison, nous allons peut-être plus rechercher un haut-parleur sans-fil avec une excellente qualité sonore.

Pour éclaircir le choix de haut-parleur Bluetooth, voici nos meilleurs choix d’achat 2023!