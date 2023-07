Cet outil gratuit vous aide à trouver les meilleures aubaines pour vos billets d’avion

Connaissez-vous Google Flights? C’est l’outil web par excellence pour nous faciliter l’achat de billets d’avion. Ce service du géant Google trouve pour vous les meilleures aubaines et les meilleurs trajets en plus de nous tenir informés des changements de prix sur une destination de nous prévenir si une augmentation est à prévoir, voire nous proposer une date ou un aéroport équivalents s’il détecte une économie significative. Que l’on recherche un vol pas cher vers Toronto avec Air Canada, vers New York ou encore à partir explorer un autre continent, tous nos voyages et nos recherches de vol devraient commencer avec Google Flights.

C’est possible de voyager à rabais, et j’en ai souvent parlé dans mes chroniques.

S’il existe notamment plusieurs sites pour trouver nos billets d’avion moins chers, comme Trip Advisor ou CheapTickets, par exemple, il existe aussi une solution en ligne très puissante et gratuite d’un géant que tout le monde connait: Google.

Quand on magasine des billets d’avion, c’est LA solution en ligne par excellence à consulter en premier, celle qui nous permet de voyager intelligemment et au meilleur prix.

Comment utiliser Google Flights?

Pour utiliser Google Flights, c’est vraiment très simple. On se rend d’abord sur le site web, on entre nos dates de séjour, l’aéroport de départ et notre destination.

Vous pouvez raffiner nos scénarios selon plusieurs options comme si on désire un vol aller-retour ou un aller simple, si on veut voyager en classe économique ou en classe affaire, le nombre de passagers, etc.

Après, on laisse Google Flight faire sa magie et nous donner une liste des meilleurs résultats en fonction des paramètres que l’on a entrés.

Si c’est déjà très utile, là où Google Flight se démarque, c’est avec sa fonction de recherche des destinations pour ceux qui sont flexibles et ne tiennent pas à aller à un endroit précis.

Un aperçu de la fonction de recherche des destinations de Google Flights.

La fonction nous permet, à l’aide des paramètres de base, de regarder le prix des billets d’avion partout dans le monde selon nos dates pour choisir la destination la plus avantageuse possible.

Quand on a trouvé le prix et le scénario nous convient, il ne nous reste plus qu’à réserver. On est automatiquement redirigé vers la compagnie aérienne en question et on y fait le paiement directement, idéalement avec notre carte de crédit pour en tirer tous les avantages.

Si on n’est pas prêt à acheter tout de suite, Google Flights nous donne l’option de suivre l’évolution du prix et d’en être notifiés par courriel selon la fluctuation des tarifs.

Google Flights, comment ça marche?

Google Flights est vraiment un puissant outil de voyage grâce à des options très pratiques comme la prédiction de hausse de prix.

Le service tient un historique des prix et nous propose des simulations selon vos destinations. Google Flight peut donc nous avertir s’il vaut mieux acheter maintenant ou à quelle période les prix sont les plus abordables selon le scénario choisi.

Pour être capable de nous proposer ces résultats, Google Flights a comparé les offres de plus de 300 compagnies aériennes, agences de voyages en ligne et agrégateurs avec lesquels ils ont développé des partenariats.

On ajoute à ça leur algorithme de classement des liens, qui tient compte de plusieurs facteurs comme les prix proposés par le partenaire sur Google Flights, le d’une compagnie aérienne ou d’une agence de voyages en ligne, les données amassées par Google, etc.

Évidemment, ça peut être plus sécuritaire de passer par une agence de voyages. Ça nous permet non seulement de bénéficier d’un meilleur service grâce à l’expertise et des conseils d’un professionnel, mais aussi, dans certains cas, de sauver du temps, de l’argent et d’être remboursés en cas d’imprévu.

Cependant, pour ceux qui aiment magasiner leurs billets d’avion eux-mêmes et dénicher les meilleures aubaines, Google Flights vous en donnera pour votre argent!

En savoir plus sur Google Flight