Faites des économies sur le web grâce à ses comparateurs en ligne

Comment comparer les prix et soumissions des produits d’assurance auto facilement? Comment trouver le meilleur prix pour un article? Quel site doit-on visiter pour trouver les meilleurs prix sur nos achats et payer moins cher? On était tanné de répondre à ses questions sur les réseaux sociaux et on a rassemblé tous nos comparateurs ici!

À francoischarron.com, on aime faire économiser les internautes!

Avec le temps, nous avons rédigé plusieurs chroniques pour faire des économies et avons décidé de les rassembler sur une seule et même page pour faciliter la tâche de tous.

Comparateur de forfaits cellulaire

Obtenez le meilleur prix pour votre prochain forfait cellulaire ou bien pour votre carte eSIM lors de votre prochain voyage grâce à ces comparateurs.

Comparateur de forfait internet

Arrêtez de payer une fortune pour votre internet à la maison ou au travail! Utilisez ce comparateur pour trouver le meilleur forfait internet au prix le plus bas dans votre région.

Comparateur d’assurances

Magasiner ses assurances, c’est du chiale… Mais pas avec ces comparateurs!

Comment ça marche un comparateur d’assurance?

Un comparateur d’assurance permet de se simplifier la tâche.

Au lieu d’aller sur les sites internet de chacune des compagnies d’assurance pour y entrer vos informations en vue d’obtenir votre soumission, on ne le fait qu’une seule fois sur le comparateur!

Les compagnies d’assurance répondant à nos critères vont alors elles-mêmes se faire la lutte pour nous envoyer leurs meilleures soumissions.

Comparateur de carte de crédit

On a pas mal tous besoin d’une carte de crédit dans la vie. On serait fou de se passer d’une carte qui peut nous faire économiser ou nous remettre plus d’Argent dans nos poches.

Comparateur de vol

Voyager, ça coûte cher… Mais voici des sites et applications pour économiser ses prochaines vacances!

Comparateur d’antivirus et suites de protection

Ce ne sont pas des comparateurs à proprement dit, mais ce sont des chroniques où l’on compare les meilleurs produits et solutions de protection pour nos appareils et nos comptes.

Comparateur de produits technos

On a la chance d’essayer plusieurs produits technos ici à francoischarron.com. Retrouvez nos recommandations dans plusieurs catégories.