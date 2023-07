Ajouter AAA@AAA.com à vos contacts contre-t-il vraiment le piratage informatique?

Vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, ou vous êtes fait dire par un proche que le fait d’ajouter l’adresse AAAAAAA@AAA.AAA à vos contacts vous permettrait de ne pas vous faire pirater, ou du moins de le savoir immédiatement et de pouvoir le contrer? Comme dans beaucoup de chaînes de messages, il faut en prendre et en laisser. On vous explique le vrai du faux de cette légende du web.

Il y a plusieurs légendes urbaines qui sont presque aussi vieilles et persistantes que le web. On n’a qu’à penser au fameux canular qui dit que Facebook deviendra une entité dès demain… depuis 2012!

Là où cette histoire se démarque, c’est qu’elle tire ses origines d’un fond de vérité. Est-ce que le fait d’ajouter l’adresse AAAAAAA@AAA.AAA à nos contacts vous permet de ne pas nous faire pirater? On démêle le vrai du faux.

En quoi consiste le truc informatique en question?

Vous avez peut-être déjà vu passer un message sur les réseaux sociaux qui nous informe que si on ajoute à notre liste de contact l’adresse courriel « AAAAAAA@AAA.AAA », on saura tout de suite si on est victime de piratage.

Le message en question se lit comme suit:

COMMENT PROTÉGER VOTRE CARNET D’ ADRESSES ! Un technicien en informatique a déclaré que c’est comme de l’or! (Et c’est une très bonne chose!) J’ai appris un truc d’informatique aujourd’hui qui est tout simplement ingénieux dans sa simplicité. Comme vous le savez, lorsque/si un virus (ver) entre dans l’ordinateur, il se dirige directement vers votre carnet d’adresse de emails, et envoie lui-même à toutes les personnes de la liste, infectant du même coup tous vos amis et associés. Ce truc n’empêchera pas le virus de se rendre à votre ordinateur, mais l’arrêtera d’utiliser votre carnet d’adresses pour se répandre davantage, et vous avisera du fait qu’il y a un tel virus qui vient d’entrer dans votre système. Voici tout simplement ce que vous devez faire : Premièrement, ouvrez votre carnet d’adresses et cliquez sur « Nouveau contact », Comme si vous vouliez rajouter un nouvel ami à votre liste de emails. Dans la fenêtre où vous entreriez le prénom de votre contact, entrer « A ». Pour l’adresse email, entrez « AAAAAAA@AAA.AAA ».

Maintenant, voici ce que cela fait dans votre ordi : Le nom « A » sera placé en premier dans votre liste de contacts comme entrée numéro 1.

C’est l’endroit où le virus-ver commencera pour envoyer son premier email à toute votre liste de contacts, dans un élan pour envoyer plusieurs emails à tous vos contacts. Mais, lorsqu’il essaye d’envoyer le email à AAAAAAA@AAA.AAA, le message sera impossible à acheminer, parce que l’adresse email que vous avez entré est complètement fausse. Et lorsque le premier essai échoue (comme dans ce cas-ci), le ver ne pourra se propager plus loin et aucun de vos contacts n’en sera infecté. Voici le second avantage de cette méthode : Lorsqu’un email ne peut être livré à son destinataire, vous êtes avisés de ceci dans votre boite de courrier presque immédiatement.

Par conséquent, si vous recevez un email disant que vous avez envoyé un email à AAAAAAA@AAA.AAA qui n’a pu se rendre à son destinataire, vous saurez immédiatement que vous avez un virus-ver dans votre système. Vous pourrez alors prendre les mesures pour vous en débarrasser! Facile, n’est-ce pas? Si tous ceux que vous connaissez étaient protégés de cette façon, alors vous ne seriez pas inquiets d’ouvrir du courrier de vos amis. Passez donc le mot!

Un fraudeur qui tente de mettre la main sur tous nos contacts, c’est un modus operandi qui existe depuis les tout débuts du web.

Selon la rumeur, le fait d’ajouter une fausse adresse courriel en première position de notre liste de contacts ferait en sorte que les pirates informatiques qui tentent d’écrire à nos contacts seraient bloqués dès le premier envoi puisque l’adresse AAAAAAA@AAA.AAA n’est pas bonne.

Le hic, c’est que ce n’est pas comme ça que ça fonctionne.

Un fraudeur volerait en effet nos informations, voire notre liste de contacts, mais il l’exporterait pour l’utiliser pour tenter de les frauder.

Comment détecter le piratage de notre adresse courriel

Là où il y a un fond de vérité, c’est qu’advenant que les fraudeurs écrivent à nos autres contacts, et ça arrive à l’occasion, simplement plus rarement, en passant réellement par notre adresse, c’est vrai que le courriel envoyé à l’adresse AAAAAAA@AAA.AAA rebondirait, chose que l’on verrait dans notre boite de réception.

Le courriel dirait quelque chose comme « impossible d’envoyer le courriel au destinataire AAAAAAA@AAA.AAA », ce qui nous mettrait la puce à l’oreille qu’il y a quelque chose qui cloche.

Bref, si vous choisissez d’ajouter l’adresse dans vos contacts, assurez-vous simplement de ne pas uniquement reposer sur celle-ci pour déterminer si votre adresse de messagerie est compromise ou non.

Il existe des trucs beaucoup plus fiables sur lesquels j’ai déjà des chroniques, notamment comment savoir rapidement si notre compte Google et Gmail a été piraté ou encore notre compte Outlook, Hotmail et Microsoft.

Comment reconnaître une légende urbaine