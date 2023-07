Cette application de rencontres propose un mélange de vidéos et d’intelligence artificielle 

À la recherche d’une nouvelle application mobile de rencontre où tenter de trouver l’amour? Si vous êtes détenteur d’un iPhone, vous pouvez essayer Snack. Commercialisée comme une application nouveau genre pour les jeunes de la génération Z, préparez-vous à retrouver un mélange entre le fil d’actualités des réseaux sociaux, le partage de vidéos comme sur TikTok et l’intelligence artificielle.

Il y a plein d’applications de rencontre sur le web, de Tinder à Bumble en passant par happn ou Fruitz.

Bien qu’ils aient chacun leurs particularités, leur principe est plutôt semblable: on « swipe » parmi des photos, on « match » et on discute.

L’application Snack, uniquement disponible pour iOS au moment d’écrire ces lignes, vient complètement changer les choses. Si elle vise la plus jeune génération avec ses fonctionnalités vidéos et d’intelligence artificielle, si ça vous parle, n’hésitez pas à vous lancer.

Quelles sont les particularités de l’app Snack?

Sans exactement ressembler à aucune des deux applications, Snack, on dirait un peu un mélange entre Tinder et TikTok.

Elle part du principe qu’une application de rencontre classique avec des photos, « ça fait vieux ». Snack essaie plutôt de réinventer le genre.

Il s’agit plutôt d’une application basée sur la vidéo, qui comporte un fil d’actualité qui nous fait un peu penser à Twitter ou Threads.

Plutôt que de « swiper » des photos, Snack prend la forme d’un fil d’actualité vidéo.

D’ailleurs, on ne pas pour exprimer à quelqu’un qu’il nous plait, on s’échange plutôt des mentions j’aime, comme sur plusieurs autres réseaux sociaux.

Puis, puisque les premiers échanges sont souvent redondants sur les applications de rencontres, Snack y est allé d’une solution ultramoderne: l’intelligence artificielle.

En gros, on se forme un avatar que l’on entraîne en lui donnant de l’information à notre sujet. C’est important de bien le former, parce que celui-ci se promène dans le monde virtuel à la recherche d’autres utilisateurs avec qui échanger.

S’il pense qu’il a rencontré quelqu’un qui peut nous intéresser, il nous en fait part, et à nous de décider si on veut débuter une vraie conversation avec la personne.

Notre avatar, une intelligence artificielle qu’on entraine en lui parlant de nous, nous aide à trouver des matchs.

D’ailleurs, Snack se positionne aussi clairement anti « ghosting ». En gros, si une personne ne nous intéresse pas ou qu’on ne veut plus lui parler, on doit lui indiquer explicitement plutôt que de l’ignorer.

C’est que sur Snack, si on « ghost » quelqu’un, on est pénalisé et on devient un fantôme, littéralement. En gros, on nous enlève du fil, et on ne rencontre presque plus personne.

Bref, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours l’essayer! L’application est gratuite sur l’App Store, et n’est malheureusement pas disponible aux détenteurs de téléphones Android.

En savoir plus sur l’app Snack