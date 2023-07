Est-ce possible de déposer un chèque bancaire en PDF par photo?

On vous fait une promesse d’achat pour l’un de vos objets mis en vente sur un site de petites annonces comme Kijiji ou Facebook Marketplace en vous disant que le paiement vous sera fait par chèque? S’il s’agit d’un chèque PDF à encaisser en le prenant en photo, méfiez-vous. Il s’agit d’une tentative de fraude, parce que cette manière d’encaisser un chèque n’est pas légale au Canada, donc celui-ci sera annulé. On vous explique leur modus operandi, comment le reconnaitre, et quoi faire pour ne pas vous faire avoir.

Le simple fait que l’on puisse ouvrir notre application bancaire et prendre un chèque en photo, pour que celui-ci se transforme en argent dans notre compte de banque… c’est fascinant!

Malheureusement, puisque les pirates informatiques et les fraudeurs utilisent tous ces types de technologies pour tenter de nous escroquer, vous ne serez sûrement pas surpris d’apprendre qu’ils ont développé un modus operandi pour nous soutirer de l’argent.

Si on peut encaisser un chèque en le prenant en photo, et qu’on peut faire des chèques en PDF en se rendant sur l’application ou le site web de notre institution bancaire, joindre les deux semble logique pour plusieurs.

Pourtant, il s’agit plutôt d’une tentative de fraude de laquelle on devrait se méfier. On vous explique.

Peut-on déposer un chèque PDF en le prenant en photo?

Considérant qu’on peut encaisser un chèque en le prenant en photo, et qu’on peut faire des chèques en PDF en se rendant sur l’application de notre institution financière, la question se pose.

La réponse bien simple, et c’est non, pas au Canada. La loi dit plutôt que pour déposer un chèque dans une application, ça prend l’original.

Le problème, c’est que quand on reçoit un chèque en PDF et qu’on l’imprime pour le prendre en photo et le déposer, si ça fonctionne, ce n’est pas pour longtemps.

En gros, l’application peut théoriquement accepter presque n’importe quelle photo, mais bien vite, on va recevoir une notification d’erreur pour nous signaler qu’il y a un problème.

La personne à l’autre bout qui travaille pour notre institution va bien finir par se rendre compte qu’il s’agit d’un chèque en PDF et refuser la transaction.

Je pense que vous ne serez pas surpris d’apprendre que cette information, puisqu’elle est connue des fraudeurs, c’est certain qu’ils s’en servent pour tenter de nous arnaquer.

Eux n’ont qu’à se faire un spécimen de chèque, le modifier avec un logiciel comme Photoshop pour lui donner des allures crédibles, remplir des informations à la main et nous l’envoyer pour nous faire croire qu’il s’agit de la vraie chose, d’où l’importance d’être bien informé.

Quel type de fraude peut en découler?

En sachant que les fraudeurs peuvent nous envoyer « des chèques », c’est certain que ceux-ci vont essayer de nous faire croire qu’ils nous paient dans toutes sortes de situations.

C’est donc dire que dans n’importe quel contexte où on devrait recevoir un paiement, il faut se méfier de cette tactique.

Sans surprise, ils se trouvent beaucoup sur les sites web de petites annonces en ligne comme Kijiji, Marketplace, lesPACS, etc.

Ça ouvre aussi la porte à ce qu’on appelle « la fraude du remboursement », où une personne mal intentionnée dit nous envoyer un chèque d’un trop gros montant, nous demande de lui rembourser la différence, alors qu’il ne nous a en réalité jamais payés.

Un exemple de tentative de fraude sur Facebook Marketplace

Une personne s’est fait approcher par une femme prétendant vouloir acheter ses livres affichés sur Marketplace, mais insiste bizarrement pour payer par chèque.

Sans surprise, comme dans d’autres fraudes Marketplace, elle ne peut se déplacer, et vient d’ailleurs d’une autre province.

Elle lui explique qu’elle va envoyer un PDF du chèque recto verso à la vendeuse pour qu’elle puisse le déposer en prenant une photo via son application bancaire.

La fraudeuse dit même être prête à payer plus cher que le prix demandé pour s’assurer qu’on lui réservera les livres.

Heureusement, la vendeuse refuse avec raison. Il s’agissait bel et bien d’une fraude.

Un aperçu de la conversation entre la vendeuse et un fraudeur.

Deux rappels concernant la vente d’objets usagés en échange d’un chèque

Tant qu’à être dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire quelques petits rappels en ce qui concerne le paiement par chèque quand on vend des objets en ligne.

D’abord, à savoir qu’un chèque, même s’il est vrai, ne garantit pas dire qu’il y a des fonds dans le compte de la personne qui nous l’a envoyé.

Même si, au moment de l’encaisser, tout fonctionne et que c’est approuvé du premier coup, on pourrait avoir une mauvaise surprise quelques jours plus tard.

Puis, ce n’est pas parce qu’on a un chèque entre nos mains que celui-ci n’a jamais été encaissé par photo par une autre personne auparavant.

C’est une deuxième bonne raison d’attendre le nombre de jours requis par notre institution financière et nous assurer que tout est beau avant de remettre l’objet à l’acheteur.

Le plus possible, on ne devrait qu’accepter de l’argent comptant pu un transfert Interac avant de donner notre bien à une personne qu’on ne connaît pas, parce que sinon, on pourrait ne jamais voir la réelle couleur de l’argent promis.