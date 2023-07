Comment supprimer les extensions malveillantes sur nos navigateurs

Votre ordinateur se comporte d’une drôle de façon après avoir installé une extension à partir du Chrome Web Store ou autre magasin d’extensions ou de plug-in? Il n’est pas impossible que vous ayez installé une extension malveillante. On vous explique comment enlever, bloquer, désinstaller ou supprimer une extension sur les navigateur web populaire tel que: Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge et Safari d’Apple.

C’est clair, les extensions sur les navigateurs internet pour ordinateurs sont pratiques. Ce sont des raccourcis pratiques pour une tonne de services et applications en ligne.

Que ce soit une extension pour notre gestionnaire de mot de passe comme Dashlane et 1Password ou bien l’extension du Club Boomerang pour savoir les sites de marchands sur lesquels on peut avoir une remise en argent. Les exemples sont nombreux.

Par contre, si la majorité d’entre elles ont justement pour but d’embellir notre expérience sur nos navigateurs, il y en a à l’inverse qui cherche à nous la pourrir.

Il existe malheureusement de nombreuses extensions qui ont pour simple but d’intercepter nos informations ou nos données de connexion.

Facebook est notamment une cible de choix de ce type d’extension comme l’a démontré l’extension Eko. Ce n’est qu’un exemple, mais il y en a d’autres qui cherchent carrément à infecter notre appareil de programmes malveillants ou nous bombarder de fenêtres pop-up publicitaires.

Comment donc voir si une extension malveillante se cache sur notre navigateur? Voici la marche à suivre pour faire un petit coup de ménage sur la majorité des navigateurs sur le marché.

Comment supprimer une extension sur Google Chrome

Google Chrome est le navigateur internet pour ordinateur le plus populaire au monde. Heureusement, il est très simple d’y gérer nos extensions. Pour ce faire, il faut suivre ces étapes:

Ouvrir Chrome

Cliquer sur les trois petits points verticaux dans le coin supérieur droit

dans le coin supérieur droit Placer sur son curseur sur l’onglet: Extensions

Cliquer sur l’option: Gérer les extenions



Voici où aller sur le navigateur Google Chrome pour ordinateur afin de gérer les extensions.

On doit ensuite regarder la liste et les icônes des extensions, identifier celles que l’on n’utilise pas et appuyer sur l’option: Supprimer.

Si notre ordinateur continue toujours à agir bizarrement après la suppression de l’extension qu’on jugeait étrange, alors il est préférable de faire un scan avec un bon antivirus.

Comment supprimer une extension sur Brave

Le navigateur Brave est basé sur la technologie de Google Chrome et les étapes sont donc sensiblement les mêmes, puisqu’on doit:

Ouvrir Brave Cliquer sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit Cliquer sur l’onglet: Extensions

Voici où aller sur le navigateur Brave pour ordinateur afin de gérer les extensions.

Encore une fois, on doit ensuite regarder la liste et les icônes des extensions, identifier celles que l’on n’utilise pas et appuyer sur l’option: Supprimer.

Si notre ordinateur continue toujours à agir bizarrement après la suppression de l’extension qu’on jugeait étrange, alors il est préférable de faire un scan avec un bon antivirus.

Comment supprimer une extension sur Mozilla Firefox

Les étapes sur le navigateur Firefox de Mozilla ne sont pas bien différentes de celle de Google Chrome puisque l’on doit:

Ouvrir Firefox Cliquer sur les trois lignes horizontales dans le haut à la droite de notre page. Sélectionner l’option: Extensions et thèmes

Voici où aller sur le navigateur Mozilla Firefox pour ordinateur afin de gérer les extensions.

On regarde ensuite la liste et les icônes des extensions, puis on sélectionne l’option: Supprimer.

Si notre ordinateur continue toujours à agir bizarrement après la suppression de l’extension qu’on jugeait étrange, alors il est préférable de faire un scan avec un bon antivirus.

Comment supprimer une extension sur Microsoft Edge

La procédure pour le navigateur web Microsoft Edge est, elle aussi, très similaire aux deux mentionnées plus haut. Il suffit de suivre ces étapes:

Ouvrir Edge Cliquer sur les trois points horizontaux à la droite de votre page Sélectionner l’option: Extensions Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur: Gérer les extensions

Voici où aller sur le navigateur Microsoft Edge pour ordinateur afin de gérer les extensions.

On regarde ensuite la liste et les icônes des extensions, puis on sélectionne l’option: Supprimer.

Si notre ordinateur continue toujours à agir bizarrement après la suppression de l’extension qu’on jugeait étrange, alors il est préférable de faire un scan avec un bon antivirus.

Comment supprimer une extension sur Safari

Nous n’étions évidemment pas pour oublier les utilisateurs d’Apple. Sans surprise avec Apple, ce n’est jamais pareil comme les autres. Il faut donc:

Ouvrir Safari Cliquer sur Safari dans la barre d’option du haut de notre écran Sélectionner: Préférences Aller dans l’onglet: Extensions

Voici où aller sur le navigateur Safari d’Apple pour ordinateur afin de gérer les extensions.

On regarde ensuite la liste et les icônes des extensions, puis on sélectionne l’option: Désinstaller.

Si notre Mac continue d’avoir un drôle de comportement après avoir fait la suppression d’extensions, il est alors judicieux de faire un scan avec un antivirus.

Eh oui, les Mac aussi peuvent avoir des virus!

Comment supprimer une extension sur Opera

Opera n’a beau accapraé 3% du marché des navigateur web, ça demeure un navigateur populaire et nous n’étions pas pour ne pas le mentionner.

Ainsi, voici les étapes pour gérer ses extensions sur Opera:

Ouvrir Opera Cliquer sur le logo d’Opera dans le coin supérieur gauche Aller dans l’onglet: Extensions Sélectionner l’option: Extensions

Voici où aller sur le navigateur Opera pour ordinateur afin de gérer les extensions.

On doit ensuite regarder la liste et les icônes des extensions, identifier celles que l’on n’utilise pas et appuyer sur l’option: Supprimer.

Si notre ordinateur continue toujours à agir bizarrement après la suppression de l’extension qu’on jugeait étrange, alors il est préférable de faire un scan avec un bon antivirus.