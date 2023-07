Meilleurs choix d’achat 2023: Ordinateur portable 13po

Quel ordinateur portable de 13po choisir? On vous aide à faire le bon choix d’achat avec nos recommandations des meilleures options rapport qualité-prix. Que ce soit pour travailler, pour un étudiant, ou pour une utilisation personnelle à la maison, un ordinateur portatif de 13po s’avère intéressant, car c’est moins cher, plus léger, puis en retrouve des rapides et performants. Retrouvez donc nos 5 principales suggestions avec leurs points forts et leurs points faibles.

Vous cherchez à faire l’achat d’un ordinateur portable avec un écran de 13 pouces?

Vous voulez en avoir pour votre argent en achetant l’une des meilleures machines?

Nous vous proposons ici nos recommandations des meilleurs choix d’ordinateur portatif de 13po à considérer avec les points forts et points faibles de chacun d’entre eux.

Ces choix sont évidemment subjectifs et basés sur un mélange de nos propres impressions, celles d’autres utilisateurs ainsi que d’autres sites spécialisés. En sommes, on a fait tout le travail de recherche pour vous!

Dell XPS 13 Plus

Dell propose certaine l’une des plus belles machines au niveau de PC portable avec son XPS 13 Plus.

Son châssis en aluminium est sublime et lui permet d’offrir une grande légèreté à 2,59 livres. C’est même plus léger qu’un MacBook Air!

Pour offrir un format aussi compact, Dell a néanmoins sacrifié l’espace pour les ports qui sont limités à 2 USB-C Thunderbolt 4. Un adaptateur USB-C vers USB-A 3.0 ainsi qu’un adaptateur 3.5mm vers USB-C sont inclus dans la boîte, mais il reste que ça limite nos options. Surtout quand on le charge.

Niveau performance, il embarque un processeur Intel i7 12e génération auquel on peut choisir d’avoir 16Go ou 32Go de mémoire vive (RAM). Bref, ça roule!

Du côté de la capacité de stockage, on a le choix entre un disque dur SSD de 512Go, 1To ou 2To.

L’écran tactile de 13,4po OLED 3456 X 2160 est tout simplement sublime, mais demeure un luxe puisque ça fait rapidement grimper la facture. On peut opter pour l’écran tactile 1920 X 1200 pour réduire le coût d’achat.

En sommes, le XPS 13 Plus est un PC portable de luxe, mais qui coche pas mal toutes les cases avec son design, ses performances et sa polyvalence.

Points forts du Dell XPS 13 Plus

Performant

Superbe design

Ultra léger (2,59lb)

Excellent écran OLED

Autonomie de batterie (12h)

Clavier confortable et bon pavé tactile

Points faibles du Dell XPS 13 Plus

Webcam 720p

Tendance à chauffer

Manque de ports (2 Thunderbolt 4)

Apple MacBook Air M2

Le MacBook Air est un ordinateur portable iconique et clairement un choix à considérer quand on cherche une option ultra portable offrant d’excellentes performances.

Surtout depuis qu’Apple a pris en main la production des processeurs. Avec leurs puces M1 et M2, les performances ont été décuplées.

Certes, le modèle avec la puce M1 est offert à un prix plus bas, mais pour le 150$ supplémentaire le M2 s’avère vraiment plus intéressant.

D’une part parce qu’il est plus performant, mais aussi parce qu’il offre une meilleure qualité d’écran avec une plus grande luminosité. Enfin, il embarque une caméra 1080p contrairement à un 720p sur le M1.

Pour le reste, on retrouve les forces habituelles des ordinateurs MacBook, soit un superbe look, une excellente autonomie de batterie qui peut nous durer toute la journée, puis des performances à la hauteur de nombreuses tâches.

Points forts du MacBook Air M2

Performant

Superbe design

Excellent écran

Autonomie de batterie (18h)

Webcam 1080p…

Points faibles du MacBook Air M2

…mais l’encoche gâche le look

Manque de ports (2 Thunderbolt 4)

Tendance à chauffer

Lenovo ThinkPad X1 Nano

S’il y a bien une compagnie qui offre de nombreux ordinateurs portables et dont on peut vite s’y perdre, c’est bien Lenovo. Sauf qu’avec le ThinkPad X1 Nano on peut difficilement se tromper.

Il s’agit d’un excellent PC portatif avec un processeur Intel i7 de 12e génération auquel on peut ajouter jusqu’à 32 Go de mémoire vive (RAM). Côté production, ça roule très efficacement.

L’écran 2K (2160 X 1350) antireflet rehausse également l’expérience, alors qu’on a une belle clarté de l’image combinée à une luminosité de 450 nits. On peut par ailleurs choisir d’avoir un écran tactile si ça nous intéresse.

Sa finition en fibre de carbone le rend peut-être un peu moins élégant, mais ça le rend plus léger à seulement 2,14 livres.

Une belle machine facile à trainer partout avec nous!

Points forts du Lenovo ThinkPad X1 Nano

Performant

Bel écran

Ultra léger (2,12lb)

Webcam 1080p

Autonomie de batterie (12h)

Points faibles du Lenovo ThinkPad X1 Nano

Qualité des haut-parleurs

Manque de ports (2 Thunderbolt 4)

HP Elite Dragonfly

HP ne nous a pas rendu la tâche facile, alors qu’on avait du mal à départager entre ses excellents Specte x360 et Dragonfly. C’est le dernier qui l’a emporté.

Le HP Dragonfly est une superbe machine avec un look raffiné qui s’avère être un 2 en 1, puisqu’on rabroué l’écran sur 360 degrés et en faire une tablette. Ajoutez le stylet, et ça devient une belle machine pour le milieu du travail ou quelqu’un qui aime griffonner.

Côté performance, ce n’est pas un monstre, mais son processeur i5 12 générations d’Intel fait le travail ainsi que ses 16 Go de RAM (avec les configurations par défaut).

Par contre, ce modèle se démarque par un écran vraiment lumineux de 1000 nits ainsi que des haut-parleurs Bang and Olufsen.

C’est une machine qui fait généralement tourner les têtes!

Points forts du HP Elite Dragonfly

Beau design

Qualité du son

Écran lumineux

Pavé tactile réactif

2 en 1 avec le stylet

Points faibles du HP Elite Dragonfly

Très dispendieux

Microsoft Surface Laptop 4

Ceux qui ont fait des recherches aux niveaux des ordinateurs portables seront peut-être surpris de nous voir conseiller le Surface Laptop 4 au lieu du 5. Pourtant quand c’est plus récent, c’est meilleur non? Pas nécessairement…

Le Surface Laptop 5 se distingue essentiellement par la présence d’un port Thunderbolt 4, qui est certes un plus, ainsi que par l’ajout du processeur de 12e génération d’Intel.

Or, le Surface Laptop 4 lui embarquait le plus performant et moins énergivore Ryzen 5 d’AMD et c’est pour cette raison précise qu’on le préfère au Surface Laptop 5.

Outre tout cela, on a droit à un superbe ordinateur portable qui adopte un ratio d’écran 3:2 qui est très pratique pour la productivité notamment avec des logiciels bureautiques comme Excel.

Points forts du Surface Laptop 4

Ratio de l’écran

Écran tactile…

Pavé tactile précis

Réactivité du clavier

Autonomie de batterie (17h)

Points faibles du Surface Laptop 4

… mais pas rabattable sur 360 degrés

Tendance è chauffer

Webcam 720p

Comment comparer et choisir un »laptop » / ordinateur portable?

Avant d’acheter un ordinateur, il est primordial que de déterminer ses besoins.

Ça ne sert à rien d’acheter un ordinateur trop puissant et trop cher si on souhaite uniquement s’en servir pour surfer sur le web, consulter nos courriels et regarder Netflix…

On a rédigé une chronique sur comment choisir son ordinateur où l’on vous partage nos trucs et conseils pour déterminer vos besoins et ce que vous devez regarder avant de faire votre achat.

Quels sont les PC portables les plus puissants?

Tout est toujours une question de composants dans l’ordinateur quand vient le temps de déterminer lequel est le plus puissant.

On doit surtout regarder au niveau du processeur (CPU), de la mémoire vive (RAM) et de la carte graphique (GPU).

Au niveau des ordinateurs portables, les ordinateurs de jeux s’avèrent souvent les plus puissants, car ils réunissent les meilleurs composants à ces trois niveaux.

Quelles sont les bonnes marques d’ordinateur portable à acheter?

On retrouve plusieurs marques d’ordinateurs portales sur le marché. Nous en avons présenté certaines plus haut, mais voici l’ensemble des meilleurs fabricants d’ordinateurs portables à considérer:

Acer

Alienware

Apple

Asus

Dell

HP

Huawei

Lenovo

LG

Microsoft

MSI

Razer

Samsung

Quelle est la meilleure marque d’ordinateur portable?

Comme on peut le voir, on retrouve plusieurs marques sur le marché et à tort ou à raison certaines sont étiquetées comme étant meilleures ou moins bonnes que d’autres.

La vérité c’est que chaque marque propose de bons modèles et de moins bons modèles.

Les fabricants ratissent le plus large possible afin d’élargir leur bassin de clients potentiels et proposent donc des modèles de toutes les gammes allant de l’entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme.

Il n’y a donc pas nécessairement une marque qui se distingue plus qu’une autre et qui mérite la couronne de la meilleure marque. Il faut plutôt vraiment s’attarder aux différents modèles qu’ils proposent et identifier le meilleur pour chacun d’entre eux.

Ordinateurs portables pas chers en solde, rabais ou en spécial

On le sait, un ordinateur portable c’est dispendieux et certaines de nos recommandations sont peut-être trop chères selon les budgets de chacun.

Mais lorsqu’ils sont en rabais, ah là ça devient intéressant!

