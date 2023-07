Meilleurs choix d’achat 2023: Ordinateur portable 15po

Quel ordinateur portable de 15po choisir? On vous aide à faire le bon choix d’achat avec nos recommandations des meilleures options rapport qualité-prix. Que ce soit pour un usage professionnel, pour un étudiant, ou pour une utilisation personnelle à la maison, un ordinateur portatif de 15po à écran tactile ou non s’avère intéressant, car on a plus d’espace de travail puis en retrouve des rapides et performants. Retrouvez donc nos 5 principales suggestions avec leurs points forts et leurs points faibles.

Vous désirez faire l’achat d’un ordinateur portable avec un écran de 15 pouces?

Vous voulez en avoir pour votre argent en achetant l’une des meilleures machines?

Nous vous proposons ici nos recommandations des meilleurs choix d’ordinateur portatif de 15po à considérer avec les points forts et points faibles de chacun d’entre eux.

Ces choix sont évidemment subjectifs et basés sur un mélange de nos propres impressions, celles d’autres utilisateurs ainsi que d’autres sites spécialisés. En sommes, on a fait tout le travail de recherche pour vous!

Dell XPS 15

L’ordinateur portable XPS 15 de Dell combine tout ce qu’on peut chercher dans un PC portatif.

Il s’agit d’un superbe ordinateur grâce à son look avec un design aux fines bordures laissant toute la place à son magnifique écran. À cet effet, on peut d’ailleurs opter pour un écran de 15,6po FHD ou un incroyable écran tactile 3,5k. Encore faut-il payer le prix pour par contre…

Côté performance, le modèle de base démarre avec un i7 13e gén d’Intel ainsi que sa carte graphique A370M, 16Go de RAM, un disque dur SSD 512Go. Bref, c’est un excellent départ. On peut carrément décider d’en faire une bombe avec le un processeur i9, une carte graphique RTX 4070, 64Go de RAM, 8To de stockage.

On a ainsi l’embarras du choix alors que le modèle d’entrée va convenir à une grande majorité de personnes soucieuses d’avoir un bon ordinateur robuste pour leur utilisation quotidienne, puis celui haut de gamme va répondre aux besoins des plus affamés en termes de performances.

Points forts du Dell XPS 15

Performant

Design superbe

Bonne qualité sonore

Écran OLED 3,5k sublime

Très bon clavier et pavé tactile

12h d’autonomie de batterie…

Points faibles du Dell XPS 15

Webcam 720p

Modèle OLED très dispendieux

Plus lourd que la compétition (4,2 lb)

… mais 10h pour le modèle avec écran OLED

MacBook Air M2 15po

Certains trouveront peut-être étrange qu’on privilégie le MacBook Air M2 15po au MacBook Pro quand vient le temps de parler du meilleur ordinateur portable. C’est que le MacBook Pro est dédié à un auditoire très précis, soit les professionnels comme son nom l’indique.

Pour la majorité des gens, le MacBook Air M2 15po s’avère surement une meilleure alternative. D’autant qu’il coûte près de 900$ de moins!

Ça demeure un ordinateur vraiment puissant avec la puce maison d’Apple nous permettant de faire l’ensemble de nos tâches sur un super écran Retina.

C’est sans compter sa longue autonomie de batterie qui nous permet d’en profiter aisément toute la journée.

Points forts du MacBook Air M2

Performant

Superbe design

Excellent écran

Webcam 1080p…

Léger (3,3 livres)

Autonomie de batterie (18h)

Points faibles du MacBook Air M2

Tendance à chauffer

…mais l’encoche gâche le look

Manque de ports (2 Thunderbolt 4)

Mêmes composants que le modèle 13po

Microsoft Surface Laptop 4 15po

Microsoft est un fabricant d’ordinateurs portables sous-estimé, qui offre pourtant d’excellentes machines comme le Surface Laptop 4 15po.

Pourquoi conseille-t-on le Surface Laptop 4 plutôt que le Surface Laptop 5? Parce qu’il est possible d’avoir un processeur Ryzen 5 ou 7 d’AMD sur le Surface Laptop 4, un processeur qui s’avère plus puissant et moins énergivore que la 12e génération d’Intel sur le Laptop 5.

Avec le processeur AMD, on a une fichue belle machine qui roule très efficacement nos divers logiciels et applications.

Le Surface Laptop 4 s’avère également intéressant de par son écran tactile, mais aussi au fait que son ratio est de 3:2. Ceci s’avère particulièrement intéressant si on travaille avec des logiciels bureautiques comme Word, Excel et autres.

Points forts du Surface Laptop 4

Écran tactile…

Ratio de l’écran

Pavé tactile précis

Réactivité du clavier

Autonomie de batterie (17h)

Points faibles du Surface Laptop 4

Webcam 720p

Tendance à chauffer

… mais pas rabattable sur 360 degrés

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Si on cherche un ordinateur portable avec écran tactile pouvant faire office de tablette en rabrouant l’écran sur 360 degrés, alors il faut tourner son attention sur le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360.

Cet écran est d’ailleurs sublime. Pas pour rien que Samsung domine le marché pour cet aspect. On a ainsi droit à un écran Super AMOLED HD vraiment lumineux.

On peut d’ailleurs pleinement griffonner ou annoter nos documents à l’aide du stylet S Pen qui est inclus avec l’ordinateur.

Côté performance, ce n’est la plus grosse bête, mais avec son processeur i5 12 génération et ses 16Go de mémoire vive on en a amplement pour avoir de bonnes performances pour nos divers logiciels.

Points forts du Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

2 en 1

Superbe écran

Léger (3,1 livres)

Stylet S Pen inclus…

Points faibles du Samsung Galaxy Book 2 Pro 360

Tendance à chauffer

Qualité de la webcam

… mais pas de compartiment pour le ranger

ASUS ZenBook Pro Duo

L’ordinateur portable ZenBook Pro Duo d’ASUS est sans conteste une machine unique en son genre.

Il s’agit d’un ordinateur qui intéressera particulièrement les personnes soucieuses d’augmenter leur productivité. Notamment les créateurs de contenu.

On le remarque tout de suite, le ZenBook Pro Duo est muni de deux écrans 4K, ce qui améliore grandement notre efficacité. Ce 2e écran est notamment optimisé pour les logiciels de création d’Adobe avec des raccourcis de fonctionnalités.

Forcément, comme c’est un ordinateur pour les créateurs de contenu, on retrouve énormément de puissance sous le capot avec un processeur dernier cri, une grosse carte graphique et énormément de mémoire vive.

Points forts du ASUS ZenBook Pro Duo

Plusieurs ports

Superbe écran 4K

Grandes performances

Deux écrans pour travailler

2e écran optimiser pour les logiciels Adobe

Points faibles du ASUS ZenBook Pro Duo

Dispendieux

Très lourd (4,4 livres)

Petit clavier et pavé tactile

Autonomie de batterie (5h à 6h)

Comment comparer et choisir un »laptop » / ordinateur portable?

Que ce soit un ordinateur portable PC ou Mac, il est primordial que de déterminer ses besoins avant d’acheter.

Trop de personnes achètent souvent des machines trop puissantes pour leur besoin et finissent de facto par payer plus cher pour rien.

Si on souhaite surfer sur le web, consulter nos courriels et regarder Netflix à quoi bon acheter un MacBook Pro par exemple, qui s’adresse justement aux professionnels comme son nom le sous-entend, au lieu d’un MacBook Air qui est moins cher?

On a rédigé une chronique sur comment choisir son ordinateur où l’on vous partage nos trucs et conseils pour déterminer vos besoins et ce que vous devez regarder avant de faire votre achat.

Quelles sont les bonnes marques d’ordinateur portable avec Windows?

On retrouve plusieurs marques d’ordinateurs portables sur le marché roulant sur le système d’exploitation Windows. Nous en avons présenté certaines plus haut, mais voici l’ensemble des meilleurs fabricants d’ordinateurs portables PC à considérer:

Acer

Alienware

Asus

Dell

HP

Huawei

Lenovo

LG

Microsoft

MSI

Razer

Samsung

Quelle est la meilleure marque d’ordinateur portable?

Comme on a pu le voir, de multiples marques se font la lutte sur le marché. Certaines obtiennent de meilleures perceptions que d’autres dans l’opinion publique que ce soit justifié ou non.

La réalité c’est que chaque marque présente à la fois des modèles performants et d’autres moins convaincants.

Les fabricants cherchent à toucher le plus large bassin de clients possible en offrant des modèles couvrant l’ensemble du spectre : de l’entrée de gamme aux modèles de luxe.

Il n’existe donc pas nécessairement une marque qui se détache du lot pour mériter le titre de la »meilleure marque ». I

l est plus judicieux de concentrer son attention sur les différents modèles proposés par chaque marque, afin de déterminer le meilleur parmi eux.

Quelle est la marque d’ordinateur portable la plus fiable?

Compte tenu que chaque fabricant d’ordinateurs portable cherche à ratisser le plus large possible, tout un chacun propose donc des ordinateurs moins fiables que d’autres.

Plus on va vers des ordinateurs d’entrée de gamme, moins la fiabilité est au rendez-vous habituellement.

À l’inverse en allant dans un modèle plus haut de gamme, ceux-ci s’avèrent souvent plus fiables.

Mais encore là, il y a toujours des exceptions et ça dépend aussi de l’utilisation que l’on en fait.

N’empêche, il existe quand même certaines marques qui se détachent du lot selon de rigoureuses études indépendantes.

Voici les marques obtenant généralement les meilleurs scores de fiabilité:

Microsoft

Lenovo

Apple

Samsung

Quel est l’ordinateur portable le plus durable?

Dans les recommandations que l’on fait plus haut, ce serait les Surface Laptop 4 et MacBook Air M2 que l’on pourrait juger comme étant les plus durables et fiables sur le long terme.

Quels sont les PC portables les plus puissants?

Pour déterminer quel ordinateur est le plus puissant, il faut avant tout s’attarder à ses composants.

Il faut regarder le processeur (CPU), la carte graphique (GPU), la mémoire vive, s’il a un disque dur SSD.

Si on cherche l’ordinateur portable le plus puissant possible, il faut souvent se tourner vers les ordinateurs de jeux vidéo, puisque ce sont eux qui réunissent les meilleurs composants.

Où acheter un ordinateur portable pas cher en rabais ou en solde?

On est conscient qu’un ordinateur portable c’est dispendieux. On sait aussi que certaines de nos recommandations sont peut-être trop chères selon les budgets de chacun.

Mais si ceux-ci tombent en rabais, ça devient pas mal plus intéressant!

