Atteinte d’un cancer, une Crie reçoit un appel de Carey Price

Une résidente du nord du Québec, qui est présentement traitée pour un cancer à Montréal, a pu s’entretenir avec l’un de ses joueurs de hockey préférés, le gardien de but du Canadien de Montréal, Carey Price, dimanche dernier. Dans un article paru mardi, la CBC rapporte que la vedette des Canadiens a conversé pendant 10 minutes par visioconférence avec Shirley Wischee Moar, une Crie résidant à Waskaganish et hospitalisée à l’Institut-hôpital neurologique de Montréal.

Shirley Wischee Moar a appris au début du mois de janvier qu’elle était atteinte de tumeurs au cerveau. Cette dernière a déjà subi une première opération par le passé et devra en subir une deuxième avant de recevoir des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.

La dame de 56 ans a longtemps travaillé dans le domaine de l’enseignement avant de devenir conseillère en éducation pour la Commission scolaire crie. C’est un collègue de Mme Moar à Waskaganish qui a arrangé l’appel vidéo avec Carey Price.

Lui-même d’origine autochtone, Price a discuté avec Mme Moar de leurs communautés respectives, mais également de leurs familles, des Rangers de New York, de la ville de New York, de politique autochtone et de l’importance de l’éducation, entre autres choses.

Mme Moar a notamment remercié Price pour le respect qu’il a toujours montré envers les peuples autochtones et l’a félicité d’être un bon modèle pour les jeunes autochtones.

Elle a également exprimé le souhait de vaincre son cancer afin de pouvoir assister de nouveau à un match de hockey dans l’espoir de revoir le gardien lors de son éventuel retour au jeu.

De son côté, Price a encouragé Mme Moar à continuer de se battre et l’a félicitée de son attitude positive.