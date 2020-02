Samsung dévoile une vidéo de son nouveau téléphone à écran pliable

Même si son design avait déjà fuité, le Samsung Galaxy Z Flip vient de se montrer officiellement pour la première fois et en avance.

C’est en effet durant la cérémonie des Oscars que Samsung a diffusé la première publicité vantant son nouveau modèle. Le tout au son du Comic Strip de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.

Le Samsung Galaxy Z Flip se présente sous la forme d’un élégant smartphone à clapet. Unene fois entièrement déplié, le téléphone offre accès à un large écran tactile. À noter aussi qu’il peut se poser à 90 degrés pour profiter d’un appel en vidéoconférence par exemple.

Il s’agit du deuxième cellulaire à écran pliable signé Samsung après le Galaxy Fold. Ce Galaxy Z Flip présente toutefois un form factor complètement différent puisqu’il s’agit d’un téléphone à clapet, à l’image de ce que propose déjà Motorola avec son tout nouveau Razr.

Si la publicité montre le smartphone en action, elle ne révèle aucune de ses caractéristiques techniques.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif

— Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020