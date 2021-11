L’opposition officielle à la Ville de Montréal dévoile ses porte-paroles

L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, menée par Aref Salem, a annoncé ce matin la création d’un cabinet fantôme. Ces élus agiront comme porte-paroles dans plusieurs dossiers.

M. Salem a réitéré sa volonté de former une opposition «humaine et empathique» qui privilégiera les dossiers municipaux de fond plutôt que les «débats de style», et ce, à quelques heures du premier conseil municipal d’une administration Plante réélue.

Je veux une opposition qui est humaine, et […] qui a la fougue de la jeunesse combinée à la profondeur, à l’expérience. Aref Salem, chef de l’opposition officielle

Élue de Montréal-Nord, Chantal Rossi sera la voix de l’opposition et le chef d’orchestre de l’opposition au conseil municipal. Elle succède à Karine Boivin Roy, conseillère dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui n’a pas été réélue. Mme Rossi sera secondée par Alba Zúñiga Ramos, élue d’origine colombienne dans le district de Louis-Riel qui fera ses premiers pas au conseil municipal. Mme Zúñiga Ramos sera aussi porte-parole en matière de transports.

Benoit Langevin, conseiller de ville dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro réélu pour un deuxième mandat, présidera le caucus. Il prendra la relève de Francesco Miele. M. Langevin sera épaulé par Stéphanie Valenzuela, conseillère de ville du district de Darlington et première élue d’origine philippine à entrer au conseil municipal. Mme Valenzuela sera aussi porte-parole en matière d’environnement et de développement durable, de la diversité des genres et statut de la femme.

«Je suis très fier de voir l’expérience s’allier à la jeunesse à la tête de l’opposition officielle et du caucus d’Ensemble Montréal. Chantal, Alba, Benoit et Stéphanie possèdent une excellente maîtrise des dossiers municipaux et n’ont pas peur de prendre les devants pour défendre les intérêts des Montréalais.es», a déclaré M. Salem lors du point de presse.

La liste complète des membres du cabinet fantôme de l’opposition officielle

Aref Salem, chef de l’opposition officielle

Chantal Rossi, leader, accessibilité universelle et langue française

Alba Zúñiga Ramos, leader adjointe, transports actifs, BIXI, véhicules en libre service (VLS), jeunesse et affaires juridiques

Benoit Langevin, président du caucus, lutte à la pauvreté et à l’itinérance, politique familiale et réconciliation autochtone

Stéphanie Valenzuela, vice-présidente du caucus, environnement, développement durable, diversité des genres et statut de la femme

Abdelhaq Sari, sécurité publique, lutte au racisme et aux discriminations systémiques et technologies de l’information

Alan DeSousa, finances et ressources humaines

Angela Gentile, développement commercial

Catherine Clément-Talbot, aînés

Christine Black, transports en commun et mobilité

Dimitrios (Jim) Beis, urbanisme, sports et activités physique, 311/expérience client, déneigement et approvisionnement

Dominic Perri, infrastructures de l’eau et de la voirie, commission des services électriques et matériel roulant

Effie Giannou, vice-présidente du conseil

Giovanni Rapanà, relations internationales

Josué Corvil, bibliothèques et relations interculturelles

Julien Hénault-Ratelle, développement économique

Laurent Desbois, gestion animalière et propreté, co-porte-parole finances et ressources humaine

Mary Deros, intégration des nouveaux arrivants

Michel Bissonnet, relations gouvernementales

Serge Sasseville, culture, design, Espace pour la vie et patrimoine

Sonny Moroz, habitation, démocratie participative et performance organisationnelle

Stéphane Côté, grands parcs et verdissement

Vana Nazarian, conciliation travail-famille/télétravail et communications

Alain Wilson, co-porte-parole, sports et activités physiques

Annie Gagnier, co-porte-parole, habitation et urbanisme

Arij El Korbi, co-porte-parole, lutte au racisme et aux discriminations systémiques, infrastructures de l’eau et de la voirie, du matériel roulant

Caroline Braun, co-porte-parole, réconciliation autochtone, affaires juridiques, approvisionnement, démocratie participative, relations internationales et gouvernementales, conciliation travail-famille/télétravail et performance organisationnelle

Chahi Tarakjian, co-porte-parole, développement commercial

Danielle Myrand, co-porte-parole, politique familiale, diversité des genres et statut de la femme

Jacques Cohen, co-porte-parole, 311/expérience client, déneigement, gestion animalière et propreté

Jean-Marc Poirier, co-porte-parole, développement économique

Louise Leroux, co-porte-parole, transports en commun, mobilité et lutte à la pauvreté et à l’itinérance

Marie Potvin, co-porte-parole, bibliothèques, design et Espace pour la vie

Nathalie Pierre-Antoine, co-porte-parole, gestion des sols contaminés, matières résiduelles et qualité de l’air

Philippe Thermidor, co-porte-parole, jeunesse, langue française, intégration des nouveaux arrivants et relations interculturelles

Richard Bélanger, co-porte-parole, bureau de la transition écologique et résilience, changements climatiques, grands parcs et verdissement

Suzanne De Larochellière, co-porte-parole, sécurité publique, patrimoine, communications et technologies de l’information

Suzanne Marceau, co-porte-parole, accessibilité universelle et aînés