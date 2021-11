Aref Salem devient chef intérimaire d’Ensemble Montréal

Après un certain suspense, Ensemble Montréal a finalement choisi celui qui prendra la tête de l’opposition officielle: Aref Salem, élu conseiller dans Saint-Laurent, succède à Denis Coderre.

M. Salem est élu pour un intérim de trois ans. La dernière personne à avoir succédé de cette façon à M. Coderre est Lionel Perez, mais M. Perez a été battu dans sa tentative de remporter la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Toutefois, une demande de recomptage pourrait renverser cette situation.

Le nouveau chef intérimaire, qui a pris la parole devant l’Hotel de ville en matinée, entend mener une opposition «humaine et à l’écoute», mais qui «talonnera» l’administration réélue de Valérie Plante dans plusieurs domaines. Il souhaite également préparer le «parti» et le «terrain pour les prochaines élections de 2025», et «enrichir les idées qui émanent du parti».

Une des priorités, c’est le budget. Nous allons les talonner pour l’embauche de policiers. […] On ne peut pas être attentiste. Et sur d’autres sujets comme l’itinérance et un développement économique solide. Aref Salem, chef d’Ensemble Montréal et de l’opposition officielle par intérim

Les enjeux budgétaires – notamment la hausse des taxes sous la barre des 2% promise par Projet Montréal – et l’embauche de 250 policiers en 2022 se placent à la tête de la liste des priorités de M. Salem.

Appui unanime

Valérie Plante s’est réjouit sur Twitter, saluant la nomination d’un «homme apprécié de ses pairs» avec qui l’administration élue sera heureuse de collaborer.

M. Salem a obtenu la confiance des 38 élus d’Ensemble Montréal, selon «la procédure du parti» et il affirme que ses collègues élus sont «derrière lui». L’élu se dit très fier avoir été choisi pour «travailler en équipe et améliorer Montréal».

Le 7 novembre, le nouveau chef a été réélu comme conseiller dans le district Norman-McLaren, avec 64,7% des voix. M. Salem a commencé sa carrière sur la scène municipale dans Saint-Laurent en 2009. Il a notamment été responsable des Transports au comité exécutif de la Ville de Montréal en 2014.