Denis Coderre quitte (à nouveau) la politique

Alors qu’un flou persistait depuis quelques jours quant à son avenir politique, Denis Coderre, le chef d’Ensemble Montréal, annonce qu’il quitte la politique municipale avec «le sentiment du devoir accompli». Après une deuxième défaite contre Valérie Plante, le politicien de 58 ans, maire de Montréal de 2013 à 2017, tournera donc le dos à la politique montréalaise, pour la deuxième fois.

Il faut savoir se retirer dans la vie et c’est ce que je fais. Denis Coderre

Le candidat malheureux à l’issue de la course à la mairie de Montréal s’est entretenu ce matin avec ses troupes au centre culturel Casa d’Italia. Alors que les médias l’attendaient de pied ferme pour récolter un commentaire de sa part, M. Coderre a pénétré dans le bâtiment par une porte de service.

Je pense que c’est le temps de prendre soin de moi. Denis Coderre

Il a dit aux journalistes que ce qui l’avait le plus déçu de la campagne électorale était le faible taux de participation. «Si vous avez juste 26-27%, on commence à ressembler à une grosse commission scolaire», a-t-il dit. Il a aussi affirmé ne pas avoir «fait de campagne sale», pour sa part.

Le week-end dernier a sonné le glas d’une campagne municipale de plusieurs mois. Denis Coderre n’a pas réussi à convaincre les Montréalais de lui confier à nouveau les rênes de la mairie et a récolté 38% des votes exprimés, contre 52% pour la mairesse Valérie Plante. Maigre consolation également du côté des arrondissements, où son parti Ensemble Montréal a réussi à faire élire six maires d’arrondissement, contre 11 pour Projet Montréal.

Je ne serai plus dans la vie politique, je ferai autre chose. Denis Coderre

«J’ai envie de rester, ça, c’est sûr, mais je pense que le plan A, c’est vraiment de gagner», avait répondu Denis Coderre, lors du débat télévisé de Radio-Canada, à la question de Patrice Roy sur son avenir comme chef de l’opposition advenant une défaite. Pourtant, s’il l’avait souhaité, M. Coderre aurait pu prendre la place de sa colistière, Chantal Rossi, réélue comme conseillère de ville à Montréal-Nord dans le district d’Ovide-Clermont.

Le siège du chef de l’opposition est présentement vide. Lionel Perez, chef de l’opposition par intérim d’Ensemble Montréal pendant quatre ans et candidat à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, s’est incliné par 177 voix aux élections de dimanche.

Un scénario qui se répète

Restant silencieux sur son avenir en politique municipale dans son discours de défaite, Denis Coderre a préféré s’en prendre à la campagne électorale «la plus sale» qu’il ait «vécue de toute sa carrière en politique». Lors de la dernière ligne droite de la campagne, le politicien a revécu le scénario référendaire de 2017 et le spectre de la Formule E est revenu lui faire de l’ombre avec l’arrivée de l’histoire sur sa déclaration de revenus et la liste de ses clients. Un test de transparence auquel il a été acculé, puis a cédé, sous la pression des journalistes.

Denis Coderre avait choisi dès le soir de sa défaite face à Valérie Plante en 2017 de s’éloigner de la politique pour se rapprocher du secteur privé (notamment en tant que consultant auprès de Transcontinental). Il avait annoncé son grand retour en avril dernier. Il se présentait alors comme un homme nouveau, une version 2.0 qu’il dépeignait d’ailleurs dans son livre-programme Retrouver Montréal.

Le politicien de 58 ans a fait ses premiers pas en politique fédérale. Après plusieurs revers, il a été élu député libéral de Bourassa en 1997, un siège qu’il a gardé pendant 16 ans, jusqu’en 2013. Pendant cette période, il est passé par le ministère de l’Immigration, le Conseil privé de la Reine et le ministère de la Francophonie. Éclaboussé par le scandale des commandites en 2004, il a été mis à l’écart du cabinet libéral.

En mai 2013, Denis Coderre a fait le saut en politique municipale et l’a emporté contre Mélanie Joly, du Vrai changement pour Montréal, Richard Bergeron, de Projet Montréal, et Marcel Côté, de Coalition Montréal.

Plus de détails à venir.