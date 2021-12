CHSLD: la ministre Marguerite Blais témoignera devant la coroner

Les partis d’opposition qui réclamaient sa présence devant la coroner seront soulagés: la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, témoignera lors des audiences, le 13 janvier. Actrice importante dans la gestion de la crise dans les CHSLD, Mme Blais est en congé de maladie pour cause d’épuisement professionnel et de douleurs persistantes à une jambe depuis le 29 octobre.

En novembre, la coroner Géhane Kamel indiquait que les ennuis de santé de Marguerite Blais l’écarteraient des audiences. Dans le contexte, les partis d’opposition souhaitaient que son témoignage soit reporté plutôt qu’annulé.

Son témoignage sera pour le moins critique, car des contradictions ont été soulevées dans les témoignages d’autres membres du gouvernement Legault. Le ministère de la Santé et le cabinet de la ministre responsable des Aînés auraient été alertés dès la mi-mars 2020 de la catastrophe qui attendait les CHSLD, en raison du transfert de patients et du manque d’équipement de protection individuelle.

Aucun plan

Deux mois plus tôt, il a été demandé aux dirigeants des CIUSSS de préparer les établissements de santé à la pandémie, dont les CHSLD, selon la ministre Danielle McCann. L’ex-sous-ministre de la Santé Yvan Gendron et le directeur national de santé publique Horacio Arruda abondaient dans le même sens.

Mais selon la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, le gouvernement Legault n’avait aucun plan sur la table pour remédier à l’hécatombe dans les CHSLD avant la mi-mars 2020.

Elle reproche au ministère de la Santé d’avoir adopté une approche trop «hospitalocentriste». La planification de la crise a été basée sur l’Italie, où les hôpitaux débordaient. Or, dans cette optique, des patients ont été déplacés des hôpitaux vers les CHSLD, et aucun plan concret n’a été développé pour ces milieux de vie. Pourtant, les milieux de vie pour aînés ont été la scène d’éclosions à l’international, comme dans l’État de Washington aux États-Unis, ou en Colombie-Britannique au Canada.

Le résultat: 69% des décès lors des six premiers mois de la pandémie ont été constatés dans des CHSLD.