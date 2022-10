Budget de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève: l’appel du maire Côté entendu

L’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève évite la catastrophe appréhendée. Qualifiée d’inquiétante et d’alarmante il y a à peine quelques semaines, la situation budgétaire a pris du mieux. L’appel à l’aide du maire Stéphane Côté a été entendu par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Une aide financière importante, transitoire et récurrente nous a été accordée pour nous rendre en 2025, soit l’année de la mise en œuvre de la nouvelle réforme financière des arrondissements», a-t-il indiqué lors d’un conseil extraordinaire au sujet du budget 2023 tenu mardi après-midi.

«Pour 2025, d’autres sommes se rajouteront et viendront reconnaître de façon monétaire notre statut de paysage humanisé et une superficie végétale de plus de 44,9%. Ce choix politique a été assumé autant par l’arrondissement que par la ville-centre», a-t-il précisé.

Un budget équilibré

Pour l’année 2023, le budget de fonctionnement de l’arrondissement est évalué à 13,1 M$, comparativement à 11,9% en 2022. C’est la première fois depuis trois ans que le budget de l’arrondissement est équilibré.

La taxe locale d’arrondissement augmentera de 17%. «Par exemple, pour une propriété évaluée à 548 000 $, l’augmentation sera de 67,16 $» a précisé le maire de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. La taxe locale d’arrondissement équivaut à 5% de la taxe totale payée par le contribuable.

Signalons que pour tous les arrondissements de Montréal, l’augmentation de la taxe locale se situe à 9%.

Le budget du Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2023-2033 a également été adopté en conseil extraordinaire. Il totalise 29,3 M$ pour 10 ans, pour une moyenne de 2,9 M$ par année.

Une année intense

En entrevue avec Métro après la séance du conseil, M. Côté a qualifié l’année 2022 de très intense. «Nous avons réussi à restaurer l’esprit d’équipe des employés et à rétablir un climat de confiance. Et la chose la plus importante est que nous avons réussi à sortir du trou jusqu’en 2025», a-t-il spontanément confié.

Questionné pour savoir quelle somme d’argent verserait la ville-centre pour équilibrer le budget 2023, le maire a fait preuve de prudence. «Des négociations sont encore en cours et l’année 2022 n’est pas encore terminée. Ce que je peux dire, c’est que le déficit est probablement moins élevé que prévu», a-t-il dit.

Considérant que le maire Côté exprime publiquement depuis des semaines que le déficit serait de beaucoup supérieur à 400 000$, il est logique de croire que ce montant se situe entre 500 000$ et 800 000$.

Le maire Stéphane Côté a également tenu à remercier la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, et le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne, pour leur écoute et leur volonté de comprendre les besoins des résidents de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. «Il est beau de voir qu’il est possible de travailler dans l’intérêt commun des citoyens sans que la politique prenne le dessus», a conclu le maire.