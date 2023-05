Le jus de canneberge réellement efficace contre les infections urinaires

Une étude indique que le jus de canneberge pourrait être utilisé afin de prévenir les infections urinaires dans certains cas. Il serait particulièrement efficace pour les femmes et les enfants susceptibles de développer ce type d’infection et pour les personnes ayant subi des opérations touchant la vessie.

Jusqu’à présent, la littérature scientifique portait plutôt à croire qu’aucun lien n’existait entre la consommation de canneberges et la prévention des infections urinaires.

L’étude menée par cinq chercheurs australiens témoigne du rôle des tanins condensés présents dans les canneberges. Les tanins empêchent les bactéries de se coller aux parois de la vessie, aidant ainsi à prévenir les infections.

Aucune dose de tanins condensés minimale n’a été établie pour l’instant, et il n’est pas obligatoire d’en inscrire la quantité lors de la vente de produits aux canneberges. Les résultats ne sont donc pas garantis pour quelqu’un qui consommerait du jus de canneberge à la maison, bien que cela puisse aider.

Chez les populations âgées, les femmes enceintes et les adultes ayant certains problèmes de vessie, le jus de canneberge ne semblait pas réduire le risque d’infections lors des tests effectués.

Un peu moins de 9000 patients ont participé à l’étude des chercheurs australiens. Certains ont reçu des placebos et d’autres de la canneberge. Une partie des patients n’a reçu aucun traitement. En plus du jus, des tablettes et des capsules de canneberge ont aussi été utilisées, avec des résultats similaires.