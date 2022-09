7 choses à savoir sur Nelligan

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Nelligan dans le cadre des élections de 2022.

Dernière course

En 2018, Monsef Derraji a remporté l’élection dans Nelligan. Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) a obtenu plus de 65% des suffrages, avec une majorité de 16 510 votes sur la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ). Québec solidaire (QS) est arrivé troisième, avec 5,5% des voix, devant le Parti québécois (PQ), le Parti vert du Québec (PVQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ), qui ont respectivement récolté 4,5%, 3% et 3% des voix.

Député sortant

Élu à sa première participation aux élections provinciales en 2018, Monsef Derraji a occupé la fonction de leader parlementaire adjoint de l’opposition officielle (le PLQ) et il en a été le porte-parole en matière de santé et de services sociaux de janvier 2022 à aujourd’hui. Il se présente de nouveau dans Nelligan pour les élections provinciales de cet automne.

Tendances

Depuis sa création en 1980, la circonscription de Nelligan a toujours été représentée par des libéraux. Antérieurement à 2018, Martin Coiteux, Yolande James, Russell Williams et Cliffer Lincoln en ont été les députés.

Candidat.e.s 2022

Jocelyn Caron (PQ)

Gary Charles (PCQ)

Monsef Derraji (PLQ)

Neena Hanif (BM)

Cynthia Lapierre (CAQ)

Maxime Larue Bourdages (QS)

Jean Marier (PaCQ)

Lawrence Ngo (PVQ)

Profil sociodémographique

Langue

Un peu plus de 45,6% de la population totale de la circonscription parle l’anglais le plus souvent à la maison, contre 27,1% pour le français. Près de 18% de la population parle plus souvent une langue autre que le français ou l’anglais.

Familles

La circonscription comptait 22 695 familles en 2016. Environ trois familles sur dix sont formées d’un couple avec enfants et 15% sont monoparentales.

Diversité

Près de 30% des citoyens dans Nelligan font partie d’une minorité visible. À l’échelle de la province, c’est 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 100 360 $. Il est de 78 645 $ au Québec. Dans Nelligan, 6% des ménages ont un revenu total de 20 000 $ à 39 000$.

Limites géographiques

La circonscription de Nelligan comprend la ville de Kirkland, l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ainsi qu’une grande partie de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Crédit: montage métro média

Signification du nom de la circonscription

La circonscription a été créée lors de la refonte électorale de 1980 et a été nommée en l’honneur du célèbre poète Émile Nelligan.