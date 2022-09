Est-ce que la pornographie disqualifie d’une carrière politique?

La participation à une candidate du Parti québécois (PQ) à une vidéo pornographique fait beaucoup jaser aujourd’hui. Son ancien chef aux élections municipales est même allé jusqu’à la renier, lançant du coup un débat: est-ce que la pornographie, un acte légal, disqualifie quelqu’un de la possibilité d’une carrière politique?

Andréanne Fiola, candidate du PQ dans Laval-des-Rapides, a en effet été pointée du doigt dans un article du Courriel Laval pour avoir participé à une production pornographique d’une douzaine de minutes. Elle a ensuite défendu sa décision sur les réseaux sociaux.

«Il y a plusieurs mois, j’ai participé à la production de contenus numériques explicites qui ont été diffusés sur plusieurs plateformes pour adultes», confirme-t-elle sur Facebook. «Ces actions étaient réalisées sans montrer [mon] visage afin de préserver [mon] anonymat». Ce qui n’a pas empêché un informateur de soulever ces activités auprès du média local.

Bien que j’assume entièrement mes actions et mes choix, le contenu a été retiré à ma demande il y a un moment puisque je ne veux plus exposer ainsi mon intimité. Je suis désolé pour les conséquences sur mon entourage et je ne referais jamais ce type de choix.

Andréanne Fiola