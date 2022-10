Frédéric Beauchemin élu dans Marguerite-Bourgeoys

Le candidat libéral Frédéric Beauchemin a été élu dans Marguerite-Bourgeoys. L’ancien chef des marchés des capitaux du Québec pour la Banque Scotia succède à Hélène David dans ce château fort libéral, qui aura résisté à la vague caquiste.

« Je suis très fier du résultat et très heureux d’avoir mérité la confiance des citoyens de LaSalle. Je vais travailler principalement sur la prévention en sécurité et les investissements dans le milieu communautaire. Les volets économiques et le transport collectif seront mes autres priorités ».

Frédéric Beauchemin succède à la députée sortante Hélène David. En 2018, celle-ci avait remporté la circonscription avec 53,39% des voix, loin devant la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) , qui avait récolté 23,48% des voix.

Depuis la création de Marguerite-Bourgeoys, en 1965, seuls des candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) ont représenté la circonscription à l’Assemblée nationale. Ceux-ci ont toujours occupé des fonctions importantes dans le gouvernement, que l’on pense seulement aux Clément Gignac, Monique Jérôme-Forget, Liza Frulla, Gilles Fortin, Fernand Lalonde et Marie-Claire Kirkland.

Résultats

Frédéric Beauchemin a remporté le suffrage devant sa plus proche rivale, Vicky Michaud de la Coalition avenir Québec (CAQ). À 21h20, avec 71 bureaux de 174 de confirmer. Frederic Beauchemin a récolté un peu plus de 41,9% des votes. Mme Michaud en était à sa deuxième tentative consécutive dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys.

Priorités

Lors de la campagne électorale, le candidat Frédéric Beauchemin a promis d’aider les organismes communautaires sur les questions de pauvreté, d’alimentation, et de soutien scolaire. Il s’est engagé à «ramener» un million de dollars aux organismes communautaires.

Frédéric Beauchemin a également dit souhaiter qu’un mode de transport structurant voie le jour à LaSalle. Il a promis de mettre sur pied une table de concertation où tous «les joueurs s’assoient ensemble».