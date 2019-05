Ligne orange: 5 M$ pour trouver des solutions à la congestion d’ici 2020

Si Québec a annoncé jeudi matin des études sur la congestion de la ligne orange et de la station Berri-UQAM pour 5 M$, celles-ci ne signent pas la mort de la ligne rose, croit Valérie Plante. Elles seront plutôt «complémentaires» à celles déjà entreprises par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sur un potentiel tracé reliant Lachine à Montréal-Nord.

«Même si je dis que la ligne rose, c’est une bonne idée, moi je ne suis pas une experte. Il faut des données. Et c’est exactement ce dont il est question ce matin. On se donne six mois pour faire des études d’impact et en septembre 2020, on veut avoir des propositions pour la ligne orange», a expliqué la chef de Projet Montréal en mêlée de presse.

C’est par la voix du cabinet de la ministre Chantal Rouleau que Québec a annoncé jeudi son intention d’appuyer les études sur la congestion de la branche est de l’organe central du réseau de métro, avec un budget de 5 M$. «Les discussions étaient en cours depuis quelque temps», a indiqué à Métro l’attachée de presse de la ministre, Camille Lambert-Chan. Le mandat aurait été adopté au conseil d’administration de l’ARTM le 21 mai.

«Le diagnostic, selon moi, va être évident: la ligne orange est plus populaire que jamais et il faut trouver des solutions», a lancé Mme Plante à ce sujet.

«On veut des recommandations sur ce qui doit être fait, a-t-elle ajouté. D’avoir le gouvernement qui dit oui, il y a une problématique, surtout avec les différents projets structurants qu’on va mettre en place, ça montre qu’il faut se préoccuper du cœur du métro.»

Une série «d’analyses techniques» seront ainsi effectuées dans les prochaines semaines «afin d’identifier et quantifier les besoins actuels et futurs» des utilisateurs du métro. L’impact des ajouts de services et de projets comme le REM, le SRB Pie-IX ou encore le prolongement de la ligne bleue – qui seront connectés au réseau déjà existant de transport en commun – sera aussi étudié, promet le ministère.

«Les gens ont adopté la ligne rose, ça fait partie d’eux, parce qu’ils veulent trouver une solution. Il y a une problématique, on ne peut pas la nier, alors allons chercher les chiffres pour que ce soit encore plus clair, mais après, trouvons des solutions.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Axe central du réseau de métro de Montréal, la ligne orange est effectivement victime de son propre succès depuis quelques mois déjà, les trains étant régulièrement à saturation pendant les heures de pointe du matin et du soir.

«Moindrement qu’on va voir un peu sur les réseaux sociaux, il y a tellement de vidéos et de photos de citoyens qui le disent, le montrent: la classe sardine, c’est vrai. C’est ça la situation en général, surtout de septembre à avril», a plaidé la mairesse Plante, soulignant que le plan de décongestion de la CAQ n’avait peut-être «pas pris» cet élément en considération de prime abord.

Québec donne environ 18 mois à l’ARTM pour réaliser cette étude et lui remettre des conclusions. Celles-ci permettront au gouvernement de «présenter les choix» à la population montréalaise en justifiant «les meilleures options» et en confirmant leur faisabilité.

«Les études complémentaires que réalisera l’ARTM permettront de trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour désengorger la ligne orange du métro de Montréal et soulager les usagers qui subissent les contrecoups de sa popularité», a indiqué la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, dans une déclaration écrite jeudi.

Même son de cloche pour le président du Conseil de l’ARTM, Pierre Shedleur, qui affirme que son groupe a «entendu les demandes des élus». «Ces études permettront de préciser les besoins de mobilité des usagers du bassin Est et Nord-Est de l’île de Montréal et d’évaluer tous les modes de transport collectif pertinents à développer dans cet axe de transport», a-t-il indiqué.