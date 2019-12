Montréal frappe un grand coup pour son Grand Parc de l’Ouest

L’administration de Valérie Plante prend un pas significatif en vue de la réalisation du Grand Parc de l’Ouest se poursuit. La Ville de Montréal déboursera plus de 73 M$ pour acquérir un terrain de 140 hectares dans Pierrefonds-Ouest afin de faire avancer ce projet.

«Ce terrain va vraiment servir de pivot pour permettre aux Montréalais de circuler dans ce grand espace vert», a déclaré jeudi la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Cette dernière s’est ainsi réjoui de voir que ce projet «progresse rapidement».

Cette acquisition, récemment complétée, résulte d’une entente entre l’administration municipale et le promoteur Grilli Développement inc. Ce terrain comprend des friches agricoles et des milieux naturels.

Le site est par ailleurs situé à proximité du secteur de Pierrefonds-Ouest où les promoteurs du projet de Cap-Nature veulent aménager 5500 logements. Ces derniers, qui affirment faire l’objet d’une expropriation déguisée, ont entamé une poursuite de plus de 170 M$ contre la Ville de Montréal.

«Dans tout Pierrefonds-Ouest, il ne reste plus que 50 hectares à acquérir», a souligné Mme Plante, qui a indiqué que ce litige en Cour se poursuit.

À terme, la Ville entend réaliser le plus grand parc municipal du Canada dans l’ouest de l’île. Cet espace vert, qui aura une superficie de plus de 3000 hectares, comprendra entre autres les parcs-nature de l’Anse-à-l’Orme, du Bois-de-L’Île-Bizard ainsi que des terres agricoles et privées.

