Coronavirus: Québec sommé de réserver les «Airbnb illégaux» aux plus vulnérables

Des organismes et des élus pressent Québec de mettre sur pied un plan d’urgence pour le logement, avec pour premier objectif le rapatriement des «Airbnb illégaux» pour les familles dans le besoin. Le gouvernement Legault, pour sa part, indique qu’un programme est en cours de réalisation, sans vouloir donner plus de détails pour le moment.

«Il faut trouver de la place au monde, tonne la députée solidaire, Manon Massé, en entrevue avec Métro. On était déjà en crise du logement avant l’arrivée de la pandémie. Maintenant, il y a un lot supplémentaire de difficultés qu’il faut adresser.»

Son parti propose d’embaucher plus d’inspecteurs pour débusquer et sanctionner les «Airbnb illégaux», afin de les remettre sur le marché locatif. «En particulier à Montréal, c’est souvent du logement qui est complètement perdu dans le marché. Dans les faits, ces Airbnb peuvent servir aux familles dans le besoin. Ce n’est pas une mesure qui coûterait cher, sachant qu’on peut imposer des pénalités sévères et que le système pourrait s’autofinancer», fait valoir Mme Massé.

«Il y a une incompréhension globale de la réalité des locataires. Le gouvernement dit qu’il ne laissera tomber personne. Ça inclut les locataires! Il ne faut pas attendre que les gens soient à la rue pour agir.» -Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Après les Airbnb, une campagne contre les évictions au Québec

Le réseau ACORN Canada, regroupant des milliers de ménage à faible revenu au Québec, a lancé lundi un appel à l’action. Ses membres mèneront dès mardi une «campagne d’appels téléphoniques» à l’endroit des différents ministères du gouvernement Legault. Priorité: empêcher les expulsions «massives» de locataires à la fin de la pandémie.

«Le gouvernement doit empêcher l’expulsion dramatique et injuste de personnes après la crise. C’est un problème de santé mondial indépendant des locataires», s’exclame le porte-parole Muhammed Abdullah. Il déplore que «rien ne permet de savoir à l’heure actuelle si dès la fin de la crise, les propriétaires pourront de nouveau expulser les locataires».

Manon Massé, elle, suggère d’introduire le principe de «droit à la deuxième chance». Cela permettrait à un locataire qui aurait déjà signifié son intention de ne pas renouveler le bail, avant l’arrivée du coronavirus, d’entamer des discussions avec son propriétaire pour signer une nouvelle entente.

Des visites, des déménagements?

«La question des visites et des déménagements, c’est vraiment le cœur du problème auquel il faudra s’attaquer rapidement d’ici juillet. Ça prend des alternatives», dit pour sa part le porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires (RCLALQ), Maxime Roy-Allard.

«Il y a tellement d’incertitude. Est-ce qu’en mai, on pourra reprendre les visites? Si oui, il faut prévoir la pression sur le marché, et la discrimination qui en résultera pour les gens moins aisés.» -Maxime Roy-Allard, porte-parole au RCLALQ

À court terme, un Fonds de dépannage doit être créé pour subvenir aux besoins des ménages au bord du gouffre, croit l’organisme. Ce dernier somme toutefois le gouvernement de mettre sur pied un programme d’hébergement d’urgence cohérent, à plus long terme, en augmentant les ressources des offices municipaux d’habitation. «Ce sont eux qui pourront aider les gens sans logement, le temps venu. Plus le temps avance, moins ça devient réaliste de prolonger les baux, donc on doit trouver d’autres solutions», dit M. Roy-Allard.

Aucun ménage à la rue, promet Québec

Appelée à réagir, l’attachée de presse au cabinet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Bénédicte Trottier-Lavoie, est catégorique.

«Tout comme l’an dernier, nous allons nous assurer qu’aucun ménage ne se retrouve à la rue. Nous sommes dans un contexte particulier, celui de la pandémie. La ministre [Andrée] Laforest travaille sans relâche avec la Société d’habitation du Québec, la santé publique et les offices municipaux d’habitation, pour s’assurer que personne ne soit mis de côté», explique-t-elle.

«Nous vous présenterons prochainement un plan», ajoute-t-elle, sans vouloir s’avancer davantage.