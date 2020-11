Déneigement: Montréal ajoute plus de 2000 places de stationnement

Afin de simplifier la vie des automobilistes cet hiver, la Ville de Montréal ajoutera environ 2000 places de stationnement disponibles gratuitement pendant les opérations de déneigement.

L’administration de Valérie Plante a présenté lundi quelle stratégie elle entend adopter cet hiver pour adapter ses opérations de déneigement au contexte de la pandémie.

Chaque saison froide cause son lot de maux de tête à la Ville, tout comme aux citoyens. L’hiver dernier, les trottoirs glacés et les enjeux de déneigement ont fait couler beaucoup d’encre. Dans les dernières années, la Ville a d’ailleurs été maintes fois été contrainte de dépasser son budget alloué au déneigement pour faire face aux aléas de la météo, notamment les changements drastiques de température.

Cet hiver pourrait par ailleurs apporter des enjeux supplémentaires, alors que la popularité grandissante du télétravail dans le contexte de la crise sanitaire pourrait apporter des enjeux de stationnement supplémentaires pendant les opérations de déneigement. Une situation qu’a d’ailleurs soulevée le parti Ensemble Montréal dans une motion, le mois dernier.

«Le télétravail pourrait compliquer les opérations de déneigement parce qu’une partie des Montréalais n’auront plus à déplacer sa voiture sur une base quotidienne», a souligné lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville.

Pour faire face à cet enjeu, la Ville a annoncé lundi qu’elle rendra disponibles plus de 2000 places supplémentaires dans ses stationnements municipaux cet hiver pendant les opérations de déneigement. Plus de 7600 cases seront ainsi accessibles aux automobilistes pendant les opérations de chargement de la neige. C’est une augmentation de près de 25% par rapport à l’an dernier.

La Ville précisera la localisation de ces nouvelles places de stationnement le 15 novembre sur son site web. D’autres places pourraient d’ailleurs s’ajouter cet hiver pour répondre à la demande, au besoin.

Meilleure gestion du déneigement

La Ville promet en outre de réduire la durée des interdictions de stationnement pendant les opérations de chargement. Pour ce faire, elle entend assurer un suivi plus serré de ces opérations afin d’informer les citoyens des différents arrondissements plus rapidement de l’évolution de la situation, notamment via l’application Info-Neige MTL.

Afin d’éviter que plusieurs citoyens ne se blessent encore cet hiver sur des trottoirs glacés, la Ville promet de leur accorder une «attention particulière» dans les prochains mois «afin de rendre les déplacements actifs sécuritaires».

La Ville promet d’autre part d’augmenter le nombre de camions de déneigement munis de barres latérales afin d’augmenter la protection des piétons et des cyclistes. À cet égard, Mme Plante a indiqué que six arrondissements ont conclu des contrats de déneigement pour cet hiver qui incluent une clause obligeant les camions à disposer de barres latérales.

«La sécurité des piétons est une préoccupation et nous voulons éviter que les opérations de déneigement créent des accidents», a indiqué Mme Plante. Elle entend par ailleurs interpeller Ottawa pour l’inciter à légiférer afin de rendre tous les camions plus sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.

«Mon souhait, à long terme, c’est que tous les camions qui circulent sur notre territoire soient munis de barres latérales.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal

Quant au déneigement des des pistes cyclables, la Ville conservera la même stratégie pour cette saison froide. Le Réseau express vélo augmentera toutefois le nombre de kilomètres de pistes cyclables qui seront déneigés sur plusieurs artères de la métropole cet hiver. L’administration municipale promet en outre d’accorder une «attention particulière» aux trottoirs pour éviter que des Montréalais se blessent en glissant sur ceux-ci pendant la saison froide.

Enjeux de main-d’oeuvre

La crise sanitaire pourrait aussi poser des défis de gestion de la main-d’oeuvre cet hiver. Si la Ville assure que ses fournisseurs n’entrevoient pas pour l’instant un manque d’effectifs, elle doit toutefois se préparer à la possibilité que des employés doivent se placer en isolement en raison d’un test positif à la COVID-19.

La Ville compte donc établir des plans de contingence afin de mieux répartir les équipes sur le territoire. Elle espère ainsi prévenir un manque d’effectifs disponibles si quelques employés devaient contracter le coronavirus.

«Soyez certains que tout est mis en place pour éviter une pénurie de service», assuré le responsable des services aux citoyens à la Ville, Jean-François Parenteau.

En ce qui a trait au budget du déneigement, la Ville assure que celui-ci sera flexible pour faire face à l’hiver. L’hiver dernier, l’administration avait prévu un montant d’environ 166 M$ à cette fin.