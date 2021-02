La relance du Grand Montréal se profile, mais la tâche est «colossale»

Prévenir la fermeture de commerces, attirer des employés au centre-ville, développer l’Est de Montréal: plusieurs pistes de solutions sont sur la table pour assurer la relance économique de la région métropolitaine. Une tâche qui s’annonce «colossale».

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a présenté vendredi un «plan synthèse», de 147 pages, qui détaille une série d’actions à prendre pour contribuer à la relance économique du Grand Montréal.

Ce rapport s’inscrit dans le mouvement «Relançons MTL». Chapeauté par la CCMM, ce projet a permis de réaliser depuis septembre dernier 11 plans d’action pour répondre aux enjeux auxquels font face autant de secteurs de l’économie montréalaise dans le contexte de la pandémie.

La longueur du document témoigne de l’ampleur de la tâche, qui est «colossale», a prévenu vendredi matin le président et chef de la direction de la CCMM, Michel Leblanc. Ce dernier a animé une conférence virtuelle en compagnie de la ministre fédérale responsable du Développement économique, Mélanie Joly, de son homologue à Québec, Pierre Fitzgibbon, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le centre-ville au coeur de la relance

Les commerces de détail se retrouvent dans une situation fragile, en particulier au centre-ville de Montréal. La CCMM constate notamment, dans ce nouveau rapport, que 5 à 10% des employés travaillent à partir des tours à bureaux du centre-ville.

En parallèle, le magasinage sur la rue Sainte-Catherine a chuté de 76%, ce qui en fait «la grande artère commerciale la plus touchée au pays» par la pandémie. Et le retour de cet achalandage «est incertain, notamment à cause du commerce en ligne».

Afin de prévenir une hécatombe au centre-ville, la CCMM presse notamment les entreprises à inciter leurs employés à retourner travaille au centre-ville «le plus vite possible», une demande qui s’applique aussi au gouvernement Legault et à la Ville, qui emploient des milliers d’employés dans le secteur. La Chambre réclame d’autre part des mesures d’aide financière pour les commerces et les entreprises qui écopent de la crise.

Mercredi, en séance du comité exécutif, Valérie Plante a d’ailleurs pressé Québec d’offrir plus de subventions, notamment aux restaurants et aux bars, qui ne peuvent toujours pas accueillir des clients en raison de la pandémie. Actuellement, le gouvernement Legault offre surtout des prêts aux entreprises dans le besoin.

«L’aide des paliers [de gouvernement] a été très aidante, mais c’est sûr que l’endettement commence à être lourd», a-t-elle réitéré vendredi, en référence aux commerces de la métropole.

De nouveaux programmes d’aide

Vendredi, Pierre Fitzgibbon a promis que Québec n’hésitera pas à sortir le chéquier pour offrir d’autres mesures d’aide aux entrepreneurs, à un mois du dépôt de son prochain budget.

«La priorité, c’est la relance économique. Après, on pourra penser à l’équilibre budgétaire», a-t-il laissé tomber, promettant de nouveaux programmes d’aide pour différents secteurs «dans les prochaines semaines».

Mélanie Joly a pour sa part rappelé les subventions qu’Ottawa a mises en place dans le contexte de la crise sanitaire pour aider les commerces à payer leur loyer commercial et le salaire de leurs employés. Bien que celles-ci aient connu un franc succès, notamment auprès du milieu touristique, plusieurs entreprises ignorent encore quels sont les programmes qui s’offrent à elles, se désole la ministre. Elle estime donc qu’il faudrait mieux sensibiliser les commerçants aux ressources d’aide à leur disposition.

«Ça va permettre essentiellement d’éviter qu’on ait des commerces placardés au centre-ville de Montréal.» -Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique

D’autre part, Mme Joly a par ailleurs évoqué des investissements à venir prochainement, de la part du fédéral, pour aider le Partenariat du Quartier des spectacles à animer le centre-ville.

«Il faut soutenir les infrastructures au centre-ville, mais aussi l’animation. Quand on soutient l’animation au centre-ville, on soutient les secteurs touristique et culturel, qui sont les secteurs les plus affectés présentement», a ajouté la ministre.

Joint par Métro, le cabinet de Mme Joly a confirmé qu’une annonce aura lieu «sous peu», sans pouvoir offrir plus de détails.

Miser sur l’Est et le transport en commun

La CCMM recommande en outre, dans son rapport, de miser sur le développement de l’Est de Montréal pour en faire une zone où seraient développés des véhicules verts. Québec pourrait aussi miser sur ce secteur pour le développement de la filière des batteries au lithium.

Mme Plante a d’ailleurs rappelé que la Ville a entamé ses efforts en matière de décontamination de terrains dans l’Est de Montréal. «Mais la clé, c’est le transport», a ajouté la mairesse, qui voit donc d’un bon oeil le prolongement de la ligne bleue du métro jusqu’à Anjou, dans une perspective de développement économique du secteur.

Plus à l’ouest, la possibilité qu’une station du Réseau express métropolitain ne puisse pas voir le jour à l’aéroport Montréal-Trudeau, faute de moyens financiers, soulève plusieurs inquiétudes, a rappelé Michel Leblanc. La ministre Joly s’est toutefois voulue rassurante sur ce point.

«On est en conversation et on va vouloir régler le dossier parce que c’est important qu’il y ait une station du REM à l’aéroport», a-t-elle dit.

Prévenir une pénurie de main-d’oeuvre

D’autre part, la Chambre prévient qu’une pénurie de main-d’oeuvre pourrait de nouveau frapper la métropole après la pandémie. Une situation qui pourrait notamment affecter le milieu de la construction et celui des nouvelles technologies. «Est-ce qu’on retourne dans une pénurie dans tous les secteurs [après la pandémie]? C’est très possible», a lancé M. Leblanc.

Pour prévenir une telle situation, la CCMM recommande des assouplissements en matière d’immigration afin de faciliter le recrutement d’employés à l’étranger.