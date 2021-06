Nouvelle marche contre les mesures sanitaires à Montréal

Un mois après qu’une marche contre les mesures sanitaires eut réuni des dizaines de milliers de personnes, à Montréal, une foule importante participe samedi à une nouvelle marche contre l’urgence sanitaire, sur le boulevard Saint-Laurent cette fois. Intitulée la «Marche des gens qui pensent que ça va trop loin», la manifestation a débuté devant les bureaux de Santé Canada, sur le boulevard René-Lévesque près de l’angle de la rue Saint-Urbain.

Les marcheurs ont ensuite rejoint le boulevard Saint-Laurent. Il est prévu qu’ils déambulent jusqu’au parc Jarry dans le quartier Parc-Extension. Les manifestants exigent notamment l’arrêt de l’état d’urgence sanitaire, l’abandon du port du masque obligatoire ainsi que l’ouverture de tous les restaurants.

«Quand on regarde les chiffres, aujourd’hui, il y a 64 personnes sur 8,5 millions qui sont aux soins intensifs. Ça va prendre quoi pour lever l’état d’urgence sanitaire ?», demande l’organisatrice de la marche, Mel Goyer.

Cette dernière s’insurge par ailleurs contre la volonté du gouvernement de faire vacciner les jeunes de 12 ans et plus.

«Il y a plusieurs experts qui lancent l’alerte et qui disent attention, de vacciner les jeunes, c’est dangereux. Il y a plein d’experts qui s’éloignent du narratif principal et malheureusement, on les censure depuis un an», avance-t-elle. Le fait de vouloir vacciner 75% des 12 ans et plus, c’est de ne pas prendre en considération les risques qui sont plus importants que les bénéfices pour les jeunes de recevoir le vaccin. On parle de crises cardiaques chez les jeunes.»

Avant le début de la marche, qui s’est mise en branle à 13h30, plus de 2600 personnes avaient signifié sur Facebook leur intention de participer à la marche alors que plus de 4200 autres avaient indiqué être intéressés à y participer.

Les manifestants réclament également notamment l’abandon du passeport vaccinal, c’est-à-dire le code QR distribué comme preuve de vaccination.

Rappelons que le 1er mai, des dizaines de milliers de manifestants avaient marché dans les rues de Montréal après s’être réunies près du Stade olympique, le plus grand centre de dépistage et vaccination contre la COVID-19, à Montréal.

Plus de détails à venir.