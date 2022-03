Québec met 16,5 M$ sur la table pour la relance du centre-ville

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ont annoncé en conférence de presse ce jeudi 31 mars un financement de 16,5 M$ pour la relance du centre-ville de Montréal.

De cette enveloppe, 7 M$ sont accordés à la Ville de Montréal, 6 M$ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et 3,5 M$ à la SDC Montréal centre-ville.

Cet investissement fait partie du plan de 50 M$ annoncé lors de la mise à jour économique de novembre 2020 pour appuyer la relance des centres‑villes de Montréal et de Québec.

«Avec le retour de la population dans nos centres-villes, le Québec retrouve sa vitalité, a déclaré le ministre Fitzgibbon. Les nouveaux projets élaborés par la CCMM, la SDC Montréal centre-ville et la Ville de Montréal inciteront les Montréalais à regagner le cœur de la métropole, un moteur économique important pour lequel il est essentiel de réactiver les activités.»

«Le centre-ville de Montréal, cœur économique de la métropole et du Québec, tire bien son épingle du jeu grâce à sa mixité», a déclaré la ministre Chantal Rouleau. Elle a rappelé l’importance de l’arrivée du REM et l’extension de la ligne bleue, lesquelles vont «contribuer à la relance» et qui permettront, selon elle, de «converger plus facilement» vers le centre-ville.

«Le centre-ville de Montréal est et demeura le moteur économique et culturel du Québec», a-t-elle ajouté.

Le président et chef de la direction de la CCMM, Michel Leblanc, et le directeur général de la SDC Montréal centre‑ville, Glenn Castanheira, étaient aussi présents.

Selon Michel Leblanc, le retour se fait «plus rapidement que nous l’avions escompté». Il a expliqué que 68% des travailleurs seraient désormais de retour au centre-ville et que l’objectif de 100% pourrait être atteint en septembre 2022.

«Le succès du centre-ville de Montréal est le reflet du succès économique du Québec», a martelé Glenn Castanheira.

Face à l’annonce de la sixième vague de COVID-19 au Québec, le ministre Fitzgibbon s’est voulu rassurant en expliquant que les financements seront distribués progressivement dans les prochains mois.

«On sait que les gens reviendront malgré la sixième vague», a déclaré de son côté la ministre Rouleau.

Contrer la baisse d’achalandage

Cette annonce arrive un mois après que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a présenté les résultats d’une étude estimant qu’une baisse d’achalandage quotidienne de 19% à 25% serait à prévoir au centre-ville.

La CCMM avait expliqué cette baisse par l’adoption de modèles hybrides dans le marché du travail. Elle prévoyait une baisse subséquente des dépenses avoisinant les 14%.

Au printemps 2021, une enveloppe de 9 M$ avait été mise sur la table pour le Partenariat du Quartier des spectacles (PDQS) par la Ville de Montréal conjointement avec Québec pour relancer le secteur du centre-ville, durement touché par la pandémie.

Le financement avait été mis en place pour le déploiement d’aménagements de piétonnisation temporaire, de terrasses mutualisées et de haltes, mais aussi d’installations pour la tenue d’événements culturels.

La Ville de Montréal, la CCMM et la SDC Montréal centre-ville devront cependant présenter leur plan d’action, leur rapport d’étape et leur rapport final selon un calendrier préétabli pour se prévaloir de ces aides financières.