Inflation: des milliers d’enfants privés d’aide à l’approche de la rentrée

Malgré une flambée de la demande cette année, ce sont près de 2000 enfants de moins qui auront accès à une aide pour la rentrée scolaire en raison de l’inflation. L’Opération sac à dos sonne l’alarme.

L’opération sac à dos 2022 du Regroupement Partage, qui offre soutien alimentaire et fournitures scolaires à des milliers d’enfants de familles vivant en situation de vulnérabilité à Montréal, se trouve compromise par la hausse du coût de la vie.

L’organisme a tiré aujourd’hui la sonnette d’alarme en annonçant une diminution drastique de 30% du nombre d’enfants qu’il sera en mesure d’aider à l’approche de la rentrée scolaire.

Cette baisse s’explique par la hausse importante du coût des aliments et des fournitures scolaires ainsi que par la baisse des financements COVID alloués au Regroupement Partage. Opération Sac à Dos du Regroupement Partage, via communiqué

En effet, en plus de subir de plein fouet l’augmentation du coût des denrées et fournitures qui seront fournies par l’organisme, l’Opération sac à dos constate une hausse du nombre de familles montréalaises en situation de précarité financière et d’insécurité alimentaire.

« Ce n’est pas par choix, indique d’emblée la directrice générale du Regroupement Partage, Audrey Renaud, en entrevue avec Métro. On a pris la décision difficile, mais raisonnable de garnir [les sacs à dos et fournir des denrées alimentaires] comme les autres années », précise-t-elle, ajoutant que les dons demeurent essentiels pour que l’organisme soit en mesure de répondre adéquatement à la demande malgré les poussées inflationnistes.

« À chaque année, il y a une collecte publique. Lorsqu’elle est plus généreuse, les surplus sont achetés sur le champ et fournis directement dans les centres scolaires pour être redistribués [aux enfants]. Tout le monde vit la fragilité de l’économie, mais on sent une conscientisation que ce n’est pas socialement acceptable que tous les enfants n’aient pas de chances égales à l’école », soutient cette dernière.

En outre, l’opération doit faire face au retrait de leur financement d’urgence, à hauteur de plus de 100 000$, obtenu pendant la pandémie de COVID-19.

« On a cogné aux portes de certaines personnes, on est conscient qu’on n’est pas les seuls à avoir perdu cette subvention [pandémique] », explique Mme Renaud. Toutefois, même si l’organisme demeure en gestion de crise, « on tombe dans un creux de vague, dans un contexte post-pandémique, poursuit cette dernière. « On n’a pas accès à l’entièreté des subventions en support alimentaire », se désole-t-elle.

Contrer le décrochage scolaire, un sac à dos à la fois

Le contexte inflationniste n’est pas le seul enjeu auquel fait face l’organisme. En effet, l’opération s’attaque aussi aux effets de la pénurie de main-d’œuvre sur les enfants et adolescents, lesquels seraient davantage portés à entrer tôt sur le marché de l’emploi et à placer leurs études au second plan, selon l’organisme.

« Avec la pénurie de main-d’œuvre, nous ne pouvons nous permettre une augmentation des décrochages scolaires », avertit la directrice.

L’Opération Sac à dos interpelle donc le public pour amasser les dons nécessaires afin d’aider les jeunes écoliers dans le besoin à quelques semaines de la rentrée en classe. La collecte de don a lieu en ligne sur le site d’Opération sac à dos ou par téléphone au 514 383-2460.