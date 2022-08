Brivia et Olymbec font une vaste acquisition au cœur de Griffintown

La société de développement immobilier Brivia, en partenariat avec le locateur d’immeubles commerciaux et industriels Olymbec, a fait l’acquisition d’un terrain de 300 000 pieds carrés au centre de Griffintown, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, aux fins d’un «projet immobilier mixte».

Le terrain encadré par les rues Guy, de la Montagne, William et Barré sera destiné à accueillir le projet de «l’îlot de la Montagne», un projet de logement incluant une «composante institutionnelle et commerciale» et qui sera réalisé par le groupe Brivia.

«Bien que nous sommes dans le processus de conceptualisation de ce projet, nous savons d’ores et déjà que l’îlot de la Montagne viendra s’intégrer de façon harmonieuse dans le tissu urbain en proposant une offre de logements supplémentaire variée dans le quartier», a précisé par communiqué le président-fondateur et chef de la direction du Groupe Brivia, Kheng Ly.

«Le projet contribuera à favoriser un lien plus fluide entre la rue Notre-Dame et le canal Lachine et s’inscrit dans une volonté de répondre au marché de l’habitation», a expliqué pour sa part le président du partenaire Olymbec, Richard Stern. «Il s’agit d’une excellente occasion pour nous de créer un projet de développement structurant […]; un projet qui répond aux besoins des citoyens et ajoute une diversité commerciale et de généreux espaces verts à ce secteur», a ajouté ce dernier.

En plus de profiter de ce «secteur en pleine effervescence», le promoteur immobilier mise sur l’implantation d’une station du Réseau express métropolitain (REM) à proximité pour élargir l’offre en mobilité pour ses futurs résidents.

Jusqu’à présent, le quadrilatère abritait des entrepôts et installations industrielles, dont la compagnie de sécurité GardaWorld.