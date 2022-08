Philippe Schnobb mènera l’enquête sur le défilé annulé de Fierté Montréal

Philippe Schnobb supervisera l’enquête indépendante sur les circonstances ayant mené à l’annulation du défilé de Fierté Montréal. Il est président du comité de gouvernance de la Fondation Émergence et ancien président du conseil d’administration de la STM. C’est jeudi soir que le conseil d’administration de Fierté Montréal entérina sa nomination.

«Je remercie l’administration municipale et Fierté Montréal de m’accorder leur confiance. J’entame cette mission avec diligence et sensibilité. J’ai à coeur le succès des prochaines éditions de cet événement essentiel pour la communauté et la ville de Montréal», affirme Philippe Schnobb dans un communiqué émis vendredi.

Selon le communiqué, émis conjointement par la Ville de Montréal et par Fierté Montréal, le travail de M.Schnobb sera complémentaire aux vérifications d’usage du contrôleur général de la Ville de Montréal. Il bénéficiera de l’étroite collaboration du conseil d’administration dans le cadre de cette enquête.

«Le défilé de la Fierté est un événement incontournable de Montréal qui contribue à célébrer et valoriser la diversité montréalaise. C’était essentiel pour nous de nous assurer que des mécanismes soient rapidement mis en place, afin de faire la lumière sur cette annulation et plus largement, d’assurer le succès des prochaines éditions du défilé», ajoute la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Cafouillage

Alors que le défilé de la Fierté devait avoir lieu dimanche 7 août à 13h à Montréal, les organisateurs décident d’annuler l’événement le matin même. Ils ont expliqué la manœuvre par un manque de personnel de sécurité et de bénévoles le long du parcours. Plus tôt cette semaine, Fierté Montréal a plutôt avoué que des employés rémunérés n’avaient pas été informés de leurs horaires pour le jour J. À la suite de ce cafouillage, la mairesse de Montréal, Valérie Plante a demandé à l’organisme la tenue d’une enquête indépendante afin de connaître les circonstances de cette annulation.

Environ 100 000 personnes étaient attendues, dont plusieurs politiciens, politiciennes et personnalités connues.