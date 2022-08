Une facture encore plus salée pour la restauration de l’hôtel de ville

Plus les années passent, plus les coûts liés à la restauration de l’hôtel de ville de Montréal grimpent. En 2015, sous Denis Coderre, la restauration devait coûter 22,5 M$. Le projet a depuis été bonifié et, avec un nouvel ajout dévoilé mardi, il est désormais évalué à 182 M$.

L’administration Coderre prévoyait faire une simple mise aux normes de l’hôtel de ville. Mais à son arrivée au pouvoir, Projet Montréal a constaté que le système de chauffage devait être complètement changé, de même que tout l’équipement électromécanique. La facture a donc quadruplé, passant à 87,8 M$.

En mai, la mairie annonçait que le projet allait désormais coûter 168 M$, notamment en raison de la forte montée des coûts de construction. À cela s’ajoute maintenant une somme de 14 M$ pour adapter le lieu aux nouvelles réalités du travail. Entre autres, les salles de conférence qui s’y trouveront faciliteront les échanges en mode hybride.

L’opposition inquiète

L’administration Plante a dû s’en défendre mardi devant le conseil municipal. C’est le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, qui a lancé le débat. Il s’avoue «inquiet» de la multiplication des coûts liés au projet. Selon lui, l’augmentation des coûts est due à un manque de planification.

«On est un peu dans le symptôme du “tant qu’à y être”. Comme quand on rénove une maison, et qu’on veut toujours faire des ajouts», dénonce-t-il.

«Vous auriez été les premiers à nous dire, à juste titre, qu’on ne considérait pas assez la COVID», a lancé à l’opposition la responsable du patrimoine de Projet Montréal, Émilie Thuillier. «Oui, on la voit. Et c’est justement pour ça qu’on a changé certaines choses au projet.»

La mouture du projet présentée par l’ancienne administration était «sans cœur», a accusé Mme Thuillier. «Pour nous, l’hôtel de ville, c’est le cœur de la vie citoyenne montréalaise. Le projet a évolué en un projet de restauration patrimoniale extraordinaire», dit-elle.

L’édifice rénové offrira un meilleur accès au grand public, qui pourra notamment bénéficier d’une grande terrasse. Selon Projet Montréal, les coûts présentés se comparent favorablement aux dépenses engagées pour la rénovation d’autres édifices similaires dans la métropole, comme les bibliothèques.

Les travaux de restauration à l’hôtel de ville doivent être terminés à la fin de l’année 2023. Ensemble Montréal craint que cette cible ne soit pas atteinte.