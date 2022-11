Tunnel: l’achalandage de la navette fluviale explose

La fréquentation de la navette fluviale a explosé depuis le début des travaux majeurs du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Près de cinq fois plus d’utilisateurs ont opté pour cette option au cours de la dernière semaine.

La semaine du 17 octobre, seulement 525 personnes avaient opté pour ce mode de transport. Durant celle du 24 octobre, le nombre de déplacements est passé à 2406.

Dans la seule journée du lundi 31 octobre, 220 personnes ont utilisé la navette fluviale. Pour la seule matinée du mardi 1er novembre, 156 places ont été réservées.

Les déplacements fluviaux entre Boucherville et le parc de la Promenade Bellerive sont gratuits depuis mercredi dernier. La période d’activités est également prolongée jusqu’au 13 novembre. Une prolongation qui pourrait être étendue en décembre si la météo le permet.

Le métro aussi plus populaire

Autre conséquence du mégachantier au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’achalandage aux stations Radisson et au terminus Longueuil est en forte augmentation depuis hier, selon la Société de transport de Montréal (STM). Les dernières estimations sur la ligne jaune pointent vers un achalandage 15% supérieur à la normale. Hier à 17h, il était établi à 7%.

Sur la ligne verte, à Radisson, cette augmentation était de 13% hier soir. L’achalandage est en «augmentation continue», souligne le ministère des Transports du Québec (MTQ) dans un état de situation sur l’impact des travaux du pont-tunnel.

On note également une hausse de fréquentation de 20% sur la ligne Saint-Hilaire du train EXO. Le temps de parcours sur la ligne 520 vers Montréal était dans la moyenne entre 40 et 43 minutes. Direction Rive-Sud, il s’établit entre 42 et 45 minutes.

Les stationnements incitatifs à Radisson affichaient complet ce mardi matin, tout comme hier à 17h. L’occupation des places à Montarville, De Mortagne, Sainte-Julie et Beloeil est en légère hausse.

