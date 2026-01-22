De nouvelles places en halte-chaleur à l’approche du grand froid

Montréal a inauguré une nouvelle halte-chaleur sur la rue Notre-Dame Est et une autre à la Plaza Saint-Hubert, alors qu’une nouvelle vague de froid s’abattra sur la métropole cette fin de semaine.

La première halte-chaleur, installée près d’un campement sur un terrain du ministère des Transports, peut accueillir une dizaine de personnes. Une seconde roulotte qui arrivera en février permettra de doubler la capacité. À la Plaza Saint-Hubert, l’ancienne piscine Saint-Denis offre une autre tranche de 20 places.

Sur Notre-Dame, c’est l’organisme L’Anonyme qui gère l’espace. L’Anonyme vient en aide aux campeurs du secteur depuis plusieurs années déjà. Son directeur général, Julien Montreuil, se réjouit des efforts déployés récemment pour la lutte à l’itinérance.

«Il y a une volonté de faire en sorte qu’on réponde aux besoins des personnes en situation d’itinérance. […] L’itinérance est un enjeu complexe. Il n’y a pas de one size fits all pour y répondre. Donc oui des halte-chaleur, des refuges d’urgence, du logement transitoire mais aussi du logement permanent pour répondre aux besoins des personnes», dit-il.

M. Montreuil souligne que le quotidien des personnes qui vivent un épisode d’itinérance est devenu critique depuis quelques années.

«Depuis la sortie de la pandémie, la situation a complètement changé […]. Il y a beaucoup plus de personnes et elles sont dans situations vraiment catastrophiques. Les personnes sont dans des situations où elles peuvent mourir en tout temps. Je trouve ça épouventable et je pense qu’il fallait absolument redoubler d’ardeur pou roffrir des services qui sont adaptés.» Julien Montreuil, directeur général de L’Anonyme

534 places au total cette fin de semaine

Ces deux espaces, ainsi que d’autres, portent le total de places en halte-chaleur à 534 selon le responsable de l’itinérance à la Ville de Montréal, Claude Pinard. La semaine dernière, des inquiétudes étaient soulevées alors que le total était descendu à 320, puis à 255.

Les nouvelles places s’ajoutent alors que Montréal se prépare à affronter une vague de froid. Vendredi soir, le mercure devrait descendre sous les -20 degrés. La température ressentie pourrait atteindre -35 degrés samedi.

Les places financées par la Ville de Montréal s’ajoutent à celles financées par le réseau de la Santé et des Services sociaux. Ensemble, les mesures hivernales en itinérance comptent plus de 3000 places.

M. Pinard souligne que les 20 M$ additionnels accordés à la lutte à l’itinérance dans le budget 2026 n’ont pas encore été attribués. Ces sommes devraient permettre à la Ville et aux organismes qu’elle soutient de mieux se préparer pour les hivers subséquents avec des mesures récurrentes.