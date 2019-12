Loi 21: la Cour suprême sommée de clarifier l’implication d’un de ses juges

Les plaintes pour conflit d’intérêt contre la juge Nicole Duval Hesler, dans le dossier de la loi 21, ont des relents jusqu’à la Cour suprême du Canada. L’auteur de la plainte initiale, Frédérick Bastien, somme le plus haut tribunal du pays de clarifier le rôle éventuel d’un de ses juges, qui serait membre d’une association qui participe à la contestation de la loi.

M. Bastien a publié un nouveau un message sur ses réseaux sociaux, dimanche. Il révèle que le juge Nicholas Kasirer, qui siège à la Cour suprême, était membre de L’Association de droit Lord Reading «jusqu’à minimalement l’été dernier».

Il s’agit de la même association de juristes pour laquelle la juge en chef de la Cour d’appel devait présenter une conférence sur le thème «Comment éviter les conflits d’intérêts à la Cour d’appel». L’annonce de sa présence crée la controverse depuis la semaine dernière, puisque Lord Reading s’est inscrite comme intervenante dans un dossier contestant la loi 21. La juge Duval Hesler doit justement rendre un jugement sous peu dans un autre dossier concernant cette même loi.

The Society is thrilled at the nomination of our member, past speaker and good friend the Honourable Nicholas Kasirer to the Supreme Court of Canada. We know he will serve this country brilliantly! https://t.co/A0VLrYs0yJ

— Lord Reading (@LRLawSociety) July 11, 2019