Chrystia Freeland devient la première femme ministre des Finances du Canada

La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, deviendra aujourd’hui la première femme à occuper le poste de ministre des Finances du Canada, selon plusieurs médias.

Elle succédera ainsi à Bill Morneau, qui a annoncé lundi soir son départ à titre de ministre des Finances du Canada, un poste qu’il occupe depuis le premier mandat du gouvernement Trudeau, en 2015. Il abandonne également son poste de député libéral de Toronto-Centre.

Selon plusieurs médias, le gouvernement Trudeau annoncera cet après-midi de légères modifications à son cabinet ministériel. Mme Freeland, qui a notamment mené dans les dernières années les négociations entourant le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis, deviendra ainsi la première femme à occuper le poste de ministre des Finances au Canada. Une cérémonie aura lieu à Rideau Hall cet après-midi à cet effet.

Le prochain défi de taille qui attend Mme Freeland sera ainsi de piloter la relance économique du Canada dans un contexte où le pays est accablé par une pandémie et un déficit record de 343 G$.

En conférence de presse lundi soir, M. Morneau, un des piliers du gouvernement Trudeau au cours des dernières années, a affirmé que son départ de la Chambre des communes survient au «moment approprié». Il a indiqué qu’il a promis par le passé de ne pas se présenter à plus de deux élections fédérales. Or, la relance économique du Canada nécessitera encore des années d’efforts, appréhende-t-il. Il préfère donc laisser la place à un nouveau ministre des Finances pour piloter ce dossier.

M. Morneau a par ailleurs annoncé qu’il entend déposer sa candidature pour devenir le prochain secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’agit là d’un pari ambitieux alors que seulement un Canadien a occupé ce poste par le passé. Il s’agit de Donald Johnston, qui y a siégé de 1996 à 2006.

Dans une déclaration écrite, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué avoir rencontré Bill Morneau lundi et accepté sa démission. Il a d’ailleurs salué les efforts réalisés par l’élu libéral au cours des dernières années pour renforcer l’économie du pays. Il a en outre précisé qu’Ottawa soutiendra sa candidature pour le poste qu’il brigue au sein de l’OCDE.

Earlier today, I spoke with and accepted Minister @Bill_Morneau’s resignation. Since he was first elected and became Canada’s Finance Minister, Bill has worked tirelessly to support all Canadians and create an economy that benefits everyone.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 17, 2020