Le plus récent bilan quotidien du gouvernement du Québec concernant la pandémie de la COVID-19 rapporte 462 nouveaux cas. De plus, 5 décès ont été comptabilisés au cours des 24 dernières heures. Parmi ceux-ci, 4 auraient eu lieu entre le 13 et le 18 septembre.

Le nombre total de décès causés par le coronavirus dans la province se situe maintenant à 5 802. Pour ce qui est du chiffre représentant le nombre de personnes infectées, il est de 67 542 à l’heure actuelle.

Pour ce qui est des hospitalisations, elles ont augmenté de 7 par rapport à la veille en passant de 131 à 138. Les données du gouvernement ne font état d’aucune nouvelle hospitalisation aux soins intensifs. Ce chiffre est donc toujours à 31 et il est le seul à rester stable entre les deux jours.

Le 18 septembre, 28 725 prélèvements ont été réalisés pour un total de 2 067 057.

Conférence de presse

Dimanche, en fin d’après-midi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tiendra une conférence de presse pour faire le point sur la situation actuelle de la COVID-19 au Québec. M. Dubé sera, pour l’occasion, accompagné du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, ainsi que du conseiller médical stratégique adjoint à la direction générale de la santé publique, Dr Éric Livtak.

Avec l’augmentation constante de nouveaux cas quotidiennement dans certaines villes de la province, dont Montréal et Québec, il est fort possible que certaines régions passent en zone orange.

Vendredi dernier, le gouvernement avait annoncé que les services policiers allaient s’attaquer aux bars et aux restaurants pour s’assurer du respect des règles imposées en ces temps de pandémie.

En date du 20 septembre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 30 675 675 personnes dans le monde en plus d’être la cause de 954 417 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 216 pays compteraient des cas sur leur territoire respectif en ce moment.