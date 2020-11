Québec investit 100 M$ dans les services de soutien à domicile

Dimanche matin, le gouvernement du Québec a annoncé l’investissement de 100 millions de dollars additionnels dans les services de soutien à domicile.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a partagé la nouvelle au public dans le cadre d’une conférence de presse. M. Dubé était accompagné par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Marilyne Picard.

Avec ce nouvel investissement, le gouvernement veut aider davantage les personnes vulnérables, dont les aînés, les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et les personnes présentant des maladies chroniques, qui souhaitent rester à la maison.

Avant l’arrivée de la COVID-19, la demande pour les services de soutien à domicile était déjà en augmentation. Toutefois, la pandémie n’a fait qu’exacerber la demande. Plusieurs Québécois désirent demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible, selon le gouvernement.

Répartition de la somme

Il y a deux ans, le gouvernement avait déjà annoncé l’investissement récurrent de 100 M$ dans les services de soutien à domicile. L’année dernière, un ajout de 80 M$ avait été fait. Avec l’annonce d’aujourd’hui, 100 M$ additionnels seront versés annuellement dans ces services, portant le montant à 280 M$ par année au total.

De ce montant nouvellement annoncé, 65 M$ seront remis aux CISSS puis aux CIUSSS et serviront à l’augmentation du volume et de l’intensité des services. Pour le moment, 370 000 personnes sont servies dans le soutien à domicile. Les heures de service vont donc augmenter pour certaines d’entre elles. De plus, environ 1100 Québécois de plus seront servis. M. Dubé a mentionné qu’un meilleur service allait dorénavant être offert.

25 M$ vont être utilisés pour bonifier les salaires des gens qui font le soutien à domicile. Le taux horaire de ceux-ci va donc passer de 14,25$ par heure à 16$ par heure, soit une augmentation de 1,75$ par heure. Avec cette augmentation, qui s’ajoute à la prime COVID-19 de 8%, le gouvernement estime que plus d’individus vont vouloir oeuvrer dans le secteur. Certaines personnes sont déjà en formation à l’heure actuelle.

Finalement, 2,3 M$ seront consacrés à l’achat d’équipements non capitalisables et 7,5 M$ aux fonctions de supervision clinique, de soutien clinique ainsi que pour les coûts administratifs et techniques associés.

Les propos du ministre de la Santé

«Notre gouvernement s’est engagé à améliorer les services de soutien à domicile, tant sur le plan de leur accessibilité que de leur qualité. Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous bonifions notre engagement, qui était de 800 M$ sur quatre ans, à 1,4 G$. Cette bonification des services s’inscrit à la suite des efforts amorcés au cours des derniers mois pour mieux répondre aux besoins croissants des Québécoises et des Québécois qui souhaitent demeurer à domicile. Nous voulons ainsi offrir aux citoyens la possibilité de conserver leur autonomie le plus longtemps possible, au cœur de leur communauté.» –Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Après une journée établissant un record dans la province en matière de nouveaux cas, M. Dubé a déclaré que la baisse importante du nombre de nouveaux cas aujourd’hui était encourageante. Cependant, il souhaite voir cette tendance se maintenir pendant plusieurs jours avant de s’en réjouir réellement.