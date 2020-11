COVID-19: baisse importante des nouveaux cas au Québec

Dans son plus récent bilan quotidien concernant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec recense 1211 nouveaux cas, soit 237 de moins que samedi. En temps normal, cette mise à jour ne serait pas encourageante, mais puisqu’elle survient 24 heures après une journée établissant un record dans la province en matière de nouveaux cas, avec 1448, elle l’est en quelque sorte.

Avec cet ajout de 1211 nouveaux cas, le nombre total de personnes infectées au Québec depuis le mois de mars est maintenant de 123 854.

Pour ce qui est des nouveaux décès, on en rapporte 15 au cours des 24 dernières heures, portant le total à 6 626. Parmi ces décès, deux sont survenus pendant la journée qui vient de passer, 11 sont survenus entre le 8 et le 13 novembre, un est survenu avant le 8 novembre et un autre est survenu à une date inconnue.

En ce qui concerne les hospitalisations, les chiffres ont augmenté, passant de 584 à 587. De ces personnes, 89 se trouvent aux soins intensifs, soit sept de plus que la veille.

Le 13 novembre, le gouvernement a recensé 28 661 prélèvements réalisés, pour un total de 3 485 507 jusqu’à présent.

Possibilité éventuelle de demi-classes

La COVID-19 se propage rapidement dans les écoles. Pour répondre à ce problème, il «y aura peut-être des mesures à prendre» dans les prochaines semaines. Le scénario des demi-classes fait notamment l’objet d’analyses, convient le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

C’est ce qu’a évoqué l’élu de Chambly, vendredi, sur les ondes de Radio-Canada.

«C’est quelque chose d’intéressant, c’est certain. Maintenant, il faut voir si on est équipés du point de vue technologique et pédagogique», a soutenu M. Roberge. Le député caquiste observe qu’il faudrait des caméras en classe, notamment, pour mener à terme ce projet.

En date du 15 novembre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 53 766 728 personnes à travers le monde. De plus, le virus a causé 1 308 975 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 220 pays comptent des cas sur leur territoire respectif en ce moment.