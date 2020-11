COVID-19: les nouveaux cas se stabilisent, mais les décès augmentent

Si les nouveaux cas de COVID-19 semblent se stabiliser au Québec, la province enregistre 45 décès supplémentaires d’après le dernier bilan de la santé publique. 1156 nouvelles infections ont été recensées en 24 heures au Québec. La région de Montréal cumule toujours le plus de nouveaux cas dans la province avec 284 infections, suivi de la Capitale-Nationale avec 153, et la Montérégie avec 145. Ce sont près de 134 330 personnes qui ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

Parmi ces 45 décès qui s’ajoutent au bilan, 9 survenus dans les dernières 24 heures, 34 entre le 17 et le 22 novembre et 2 avant le 17 novembre. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’alourdit et passe à 6887 décès. La deuxième vague a déjà fait plus de 1000 morts au Québec cet automne.

Les hospitalisations augmentent de 21 par rapport à la veille pour atteindre un cumul de 655. Le nombre de personnes aux soins intensifs baisse lui de 2 et passe à 96 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 22 novembre, ceux-ci s’élèvent à 20 400 pour un total de 3 726 800 tests.

1012 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Les données du Ministère de l’Éducation ont été mises à jour pour la date du 20 novembre. On recense une légère augmentation des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 3572 cas (2877 élèves et 695 membres du personnel).

Ce sont près de 12 414 personnes qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec. Le ministère en dénombre néanmoins 8842 qui sont considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 7168 élèves et 1674 membres du personnel).

Le nombre de classes touchées enregistre une forte baisse avec une diminution de 233 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19, pour un total de 1009. 6 écoles sont fermées ou partiellement fermées.

Si près de 1966 écoles ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 954 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 22 et passe à 1012 écoles.