COVID-19: un plateau des nouveaux cas atteint au Québec?

Si les nouveaux cas continuent d’augmenter au Québec avec 1164 nouvelles infections de COVID-19 depuis 24 heures, un certain plateau semble avoir été atteint. Les nouveaux cas déclarés dans la province ont oscillé cette semaine entre 1100 et 1200 cas. Une situation qui diffère des précédentes semaines où des hausses significatives ont été observées, jusqu’au triste record de 1448 cas établi le 14 novembre dernier. S’il faut attendre une confirmation dans les prochains jours pour confirmer ce plateau pour le Québec, l’inquiétude est de mise pour d’autres provinces comme l’Ontario qui a enregistré aujourd’hui un nouveau record de cas avec 1589 infections ou l’Alberta avec 1584 cas hier.

La région de Montréal cumule toujours le plus de nouveaux cas avec 294 infections, suivi de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 161, Lanaudière avec 142 et la Montérégie avec 125. Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au Québec, le total des infections atteint les 133 206 personnes.

Québec recense 13 nouveaux décès, dont 3 survenus dans les dernières 24 heures et 10 entre le 16 et le 21 novembre. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec continue de s’alourdir et passe ainsi à 6842 décès.

Les hospitalisations ont baissé légèrement de 8 par rapport à la veille pour atteindre un cumul de 634. Le nombre de personnes aux soins intensifs baisse lui aussi de 5 et passe à 98 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 21 novembre, ceux-ci s’élèvent à 20 017 pour un total de 3 706 400 tests.

1034 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Les données du Ministère de l’Éducation ont été mises à jour pour la date du 19 novembre. On recense près de 3569 cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province (2853 élèves et 716 membres du personnel).

Ce sont près de 12 166 personnes qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec. Le ministère en dénombre néanmoins 8597 qui sont considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 6976 élèves et 1621 membres du personnel).

Le nombre de classes touchées continue de baisser, avec une diminution de 29 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19, pour un total de 1242. 7 écoles sont fermées ou partiellement fermées.

Si près de 1957 écoles ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 923 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente ainsi légèrement de 6 et passe à 1034 écoles.